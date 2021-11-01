Người tự nhận con ruột của ông Lê Tùng Vân hé lộ 'luật ngầm' trong gia đình, tuổi thơ bị nhiều đòn roi vì phạm vào quy tắc này!

Người tự nhận là con ruột của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân tâm sự về tuổi thơ với những trận đòn roi từ "bố".

Những ngày qua, Lê Thanh Minh Tùng – người tự xưng là con trai ruột của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân, xuất hiện trên livestream của nữ CEO Đại Nam tiết lộ nhiều chi tiết sốc thì cái tên Tịnh thất bồng lai (nay đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ) lại lần nữa gây xôn xao dư luận. Mới đây, anh Minh Tùng còn chia sẻ thêm về tuổi thơ và cả quãng thời gian sống sai lầm của mình. Cụ thể, anh kể vào những năm 90, tất cả mọi người trong gia đình sống trong các chòi trên một miếng đất lớn. Khi ấy phần lớn cuộc sống vẫn còn nghèo khó nhưng mẹ của Minh Tùng có tiền riêng nên cũng thuộc dạng có của ăn của để.

Thấy các bạn không có tiền mua sách vở, đóng tiền học nên Lê Thanh Minh Tùng đã lấy trộm tiền mẹ để cho: "Mình sống riêng với mẹ mình. Thời điểm đó mình học lớp 5, 6 (vào khoảng năm 1996), nghèo lắm. Mẹ mình thì giàu vì mẹ mình có tiền riêng. Đi học thấy bạn bè không có tiền đóng học, mua sách vở nên mình lấy tiền mẹ cho nhưng mình không nói gì vì nói bà ấy sẽ không cho. Mình chỉ lấy tiền của bà ấy thôi, cho mấy đứa học sinh nghèo, thậm chí đóng tiền học cho tụi nó".

Lê Thanh Minh Tùng kể trong quá khứ rất nhiều lần bị 'bố ruột' là ông Lê Tùng Vân đánh - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đáng nói, Lê Thanh Minh Tùng hé lộ "quy tắc" đặc biệt mà tất cả mọi người trong gia đình đều phải làm theo: "Trong gia đình mình có cái tật con cái đi học không cho tiền và không bao giờ cho tiền một người nghèo nào hết. Từ xưa, từ trên xuống dưới đều vậy". Mẹ phát hiện ra mất tiền lại nghĩ con trai hút chích, hư hỏng nên đã tới tận trường hỏi cho ra lẽ. Tại đây, các bạn của Lê Thanh Minh Tùng đều khẳng định được anh cho tiền để mua đồ học tập. Sau sự việc ấy, dù đã được minh oan nhưng ông Lê Tùng Vân rất hay ra tay đánh đập, dù chỉ 1 lỗi nhỏ cũng sẽ bị cho 1 trận nhớ đời. "Đỉnh điểm nhất vào lớp 8, 9 bị đánh nhiều quá mình chịu không nổi nên bỏ nhà đi. Từ đó đi theo mấy thằng bụi đời, lân la đi theo mấy đàn anh rồi dần dần dính tới pháp luật: đâm chém, cướp giật đủ thứ hết. Tuổi thơ mình là như vậy, từ khi đi về vào năm 2003 coi như mình làm lại cuộc đời từ đầu". Lê Thanh Minh Tùng, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân và "Tịnh thất Bồng Lai" hiện đang là những cái tên "nóng" nhất mạng xã hội. Dư luận đang vô cùng quan tâm diễn biến tiếp theo của ồn ào này, mong sự thật mau chóng được sáng tỏ.

Ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị gọi tên trên VTC: Kẻ không cần Halloween vẫn đeo mặt nạ Bản tin của VTC đã có liên tưởng thâm thúy giữa ông Lê Tùng Vân của Tịnh thất Bồng Lai và ngày Halloween - lễ hội ma quỷ của phương Tây.

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