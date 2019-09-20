Người tiêu dùng Trung Quốc hào hứng đón nhận sản phẩm Vinamilk sau khi nghị định thư được thông qua

Vào sáng ngày 20/09, tại Hồ Nam, Trung Quốc, với chủ đề “Chọn Tự Nhiên – Chọn Vinamilk”, gian hàng của Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tại Triển lãm Quốc tế về Thực phẩm và Dịch vụ Ăn uống 2019 đã được đông đảo người tiêu dùng, các đối tác tham quan đón nhận và hào hứng dùng thử các sản phẩm dinh dưỡng thơm ngon với chất lượng quốc tế do Vinamilk sản xuất.
- Bất ngờ danh tính nghi phạm trong vụ sát hại người phụ nữ trên cầu Bãi Cháy vừa bị bắt
- Thêm một "sếp" của Công ty Alibaba đến trụ sở Công an làm việc
Triển lãm Quốc tế về Thực phẩm và Dịch vụ Ăn uống 2019 tại Hồ Nam, Trung Quốc là sự kiện chuyên ngành lớn và uy tín về thực phẩm, đươc tổ chức thường niên, bao gồm các thương hiệu hàng đầu có ảnh hưởng lớn trong ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống đến từ các quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội để các doanh nghiêp thực phẩm giới thiệu các sản phẩm song song với việc tiếp cận, mở rộng, kết nối hiệu quả với các đối tác, nhà cung cấp tiềm năng. Năm nay, sau khi Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được ký kết vào tháng 04/2019, Hiệp hội sữa Việt Nam đã đề cử Vinamilk – doanh nghiệp sữa đầu ngành và TOP50 công ty sữa lớn nhất thế giới – tham gia chương trình triển lãm nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng Trung Quốc các sản phẩm dinh dưỡng thơm ngon và có chất lượng quốc tế của Vinamilk, của ngành sữa Việt Nam.
Trong chương trình, Vinamilk mang đến đầy đủ các nhóm mặt hàng trọng tâm, bao gồm các sản phẩm sữa tươi, sữa chua và nước giải khát. Các sản phẩm của Vinamilk đều được các cá nhân và đối tác tiềm năng tham dự triển lãm đánh giá cao và nhiệt tình dùng thử vì có bao bì bắt mắt, sản phẩm rất thơm ngon và đa dạng. Các ý kiến đóng góp từ người tiêu dùng Trung Quốc trong chương trình này sẽ là cơ sở để Vinamilk nghiên cứu, phát triển sản phẩm phục vụ chiến lược xâm nhập thị trường tiềm năng này.
Anh Đàm Hạ, một trong những người tham quan gian hàng sớm nhất cho biết “Trước đây, tôi có mua và sử dụng sản phẩm sữa chua của Vinamilk, tuy nhiên chưa biết đến các sản phẩm mới tại đây. Tôi vừa thử sản phẩm cà phê sữa, thật sự là rất thích mùi vị này”.
Quá trình tìm hiểu thị trường Trung Quốc với nhiều đặc thù được Vinamilk bắt đầu thực hiện gần 10 năm trước. Doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam đã chủ động, liên tiếp tham gia các hoạt động xúc tiến thường niên tại Trung Quốc nhằm tạo cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc các đối tác để từng bước thâm nhập vào thị trường 1,4 tỷ dân này một cách bài bản và hiệu quả nhất. Đây cũng chính là một trong những hoạt động theo định hướng phát triển của công ty nhằm hướng đến mục tiêu trở thành 1 trong 30 công ty sữa lớn nhất thế giới .