Người tiêu dùng Trung Quốc hào hứng đón nhận sản phẩm Vinamilk sau khi nghị định thư được thông qua

Triển lãm Quốc tế về Thực phẩm và Dịch vụ Ăn uống 2019 tại Hồ Nam, Trung Quốc là sự kiện chuyên ngành lớn và uy tín về thực phẩm, đươc tổ chức thường niên, bao gồm các thương hiệu hàng đầu có ảnh hưởng lớn trong ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống đến từ các quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội để các doanh nghiêp thực phẩm giới thiệu các sản phẩm song song với việc tiếp cận, mở rộng, kết nối hiệu quả với các đối tác, nhà cung cấp tiềm năng. Năm nay, sau khi Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được ký kết vào tháng 04/2019, Hiệp hội sữa Việt Nam đã đề cử Vinamilk – doanh nghiệp sữa đầu ngành và TOP50 công ty sữa lớn nhất thế giới – tham gia chương trình triển lãm nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng Trung Quốc các sản phẩm dinh dưỡng thơm ngon và có chất lượng quốc tế của Vinamilk, của ngành sữa Việt Nam.

Hiệp hội sữa Việt Nam đề cử Vinamilk "đem chuông đi đánh xứ người"

Trong chương trình, Vinamilk mang đến đầy đủ các nhóm mặt hàng trọng tâm, bao gồm các sản phẩm sữa tươi, sữa chua và nước giải khát. Các sản phẩm của Vinamilk đều được các cá nhân và đối tác tiềm năng tham dự triển lãm đánh giá cao và nhiệt tình dùng thử vì có bao bì bắt mắt, sản phẩm rất thơm ngon và đa dạng. Các ý kiến đóng góp từ người tiêu dùng Trung Quốc trong chương trình này sẽ là cơ sở để Vinamilk nghiên cứu, phát triển sản phẩm phục vụ chiến lược xâm nhập thị trường tiềm năng này.