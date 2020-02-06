Liên quan đến vụ một người phụ nữ nghi nhảy lầu tự tử từ tầng 20 chung cư Golden Palm số 21 Lê Văn Lương (Hà Nội), tại khu vực cầu thang bộ tầng 20 tòa nhà B, người dân phát hiện một đôi dép và áo khoác nghi của nạn nhân.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang xác định danh tính và điều tra, làm rõ nghi án một người phụ nữ nhảy lầu tự tử vào sáng nay (6/2) từ tầng 20 chung cư Golden Palm số 21 Lê Văn Lương.

Khu vực người dân phát hiện người phụ nữ nghi nhảy lầu tự tử - Ảnh: Internet

Trước đó vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân sống tại chung cư Golden Palm nghe âm thanh giống như tiếng một vật rơi từ trên cao xuống. Khi chạy ra, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ. Theo thông tin một nhân chứng chia sẻ trên Báo Giao thông, người phụ nữ này đã nhảy từ tầng 20 của tòa nhà xuống đất. Cũng theo nguồn tin trên, tại lối đi cầu thang bộ trên tầng 20, mọi người nhìn thấy chiếc áo khoác và đôi dép nghi của nạn nhân xấu số để lại.

Người dân phát hiện đôi dép và chiếc áo khoác ở cầu thang bộ của chung cư, nghi do nạn nhân để lại - Ảnh: Internet

Đã nhiều giờ trôi qua nhưng những người dân sống tại chung cư này vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng trên. Một người dân sống tại chung cư cho biết trên Tổ Quốc, trước đây nạn nhân sống cùng con gái. Tuy nhiên, mấy tháng trước thì con gái đi lấy chồng nên bà ở một mình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thương tâm: Người phụ nữ nghi nhảy lầu tự tử sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo Nghe tiếng động lớn, người dân sống tại chung cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân) chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người phụ nữ tử vong, nghi do nhảy lầu tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-roi-tu-tang-20-chung-cu-phat-hien-2-thu-nghi-cua-nan-nhan-de-lai-350256.html