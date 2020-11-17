Người mẹ qua đời nhiều năm bất ngờ xuất hiện trong ảnh cưới con gái, biết được sự thật đằng sau ai nấy đều rơi nước mắt

Xã hội 17/11/2020 13:54

Bức ảnh cô dâu chụp cùng mẹ tưởng chừng như bình thường nhưng đằng sau đó lại là câu chuyện cảm động khiến ai cũng rưng rưng.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện cảm động được mọi người chia sẻ không ngừng. Theo đó, cô gái này kết hôn, khoe ảnh cưới lên trang cá nhân. Điều đặc biệt của bức ảnh này là mẹ cô dâu đã qua đời nhưng trong thời khắc quan trọng của con gái, bà vẫn xuất hiện kề bên cô.

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Câu chuyện cảm động được chia sẻ trong một nhóm dành cho giới trẻ - Ảnh: Internet

Người dùng mạng xã hội tên N.Đ.T - một nhà thiết kế chỉnh sửa ảnh chia sẻ trong một hội nhóm dành cho giới trẻ: “Tuy tấm ảnh chưa thực sự hoàn hảo nhưng bạn có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy. Sau khi nhận ảnh, cô ấy còn tâm sự là bố cô ấy cũng đã mất nhưng không có tấm ảnh nào”.

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Cô gái hạnh phúc khi có bức ảnh cùng người mẹ đã mất nhiều năm - Ảnh: Internet

Kèm theo đó, anh T. còn chia sẻ hình ảnh tin nhắn mà cô gái gửi cho anh. Cô hy vọng anh có thể ghép khuôn mặt mẹ từ tấm ảnh cũ để có bức ảnh kỷ niệm với mẹ vào ngày trọng đại.

Xúc động trước câu chuyện của cô gái, anh T. đã đồng ý ghép ảnh miễn phí cho cô. Trong ảnh, mẹ cô dâu mặc áo dài, tươi cười bên cạnh con gái. Mặc dù được ghép nhưng bức hình rất giống thật khiến cô dâu vô cùng vui vẻ.

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Bức ảnh được ghép vô cùng cẩn thận khiến nhiều người ngỡ đây là ảnh chụp thật - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng xúc động trước tình cảm của cô gái dành cho người mẹ quá cố. Đồng thời, cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi tài năng và tấm lòng của anh T.

“Từ lúc biết chơi Facebook đến giờ, đây là bức ảnh ghép mà mình thấy đẹp và ý nghĩa nhất”, L.M chia sẻ.

“Giữa những điều tiêu cực vẫn có những câu chuyện ấm lòng hết sức. Chúc cả 2 bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống nhé”, L.K bình luận.

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Từ khóa:   câu chuyện ấm lòng câu chuyện gây bão mạng mẹ và con

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