Mới đây, người dân địa phương phát hiện một người phụ nữ treo cổ tử vong gần hiện trường vụ thảm sát ở Đan Phượng.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Hồng Hà xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ treo cổ tại nhà. Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày hôm qua (3/9), tại xóm Bền, thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) người dân bàng hoàng phát hiện một phụ nữ treo cổ tự sát. Nạn nhân là bà N.T.L (69 tuổi). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chồng và hai con của nạn nhân đi vắng.

Người phụ nữ treo cổ tại nhà mắc bệnh trầm cảm nhiều năm nay - Ảnh: Tổ Quốc

Được biết, khu vực phát hiện thi thể bà L. gần với hiện trường vụ án mạng anh sát hại cả nhà em trai gây xôn xao suốt nhiều ngày qua. Tuy nhiên, theo chính quyền xã, cái chết của bà L. không liên quan gì đến vụ án này. Theo thông tin từ Thời Đại, nhiều năm nay, bà L. mắc bệnh trầm cảm. Đến chiều nay (4/9), thi thể của nạn nhân đã được người nhà đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào sáng 1/9, tại địa phương này đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Theo đó, Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú xã Hồng Hà) mang dao truy sát cả nhà em ruột khiến 4 người tử vong và một người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn đất đai.

Đối tượng gây ra vụ thảm án ở Đan Phượng - Ảnh Internet

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng kinh hoàng này.

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