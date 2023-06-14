Người dân đi chăn bò bất ngờ phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh mất một chân trên đường bê tông cạnh lô cao su.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 13/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H. Lộc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bên đường, bị mất chân phải.

Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân địa phương đi chăn bò tại lô cao su thuộc ấp 6, xã Lộc Hưng (H. Lộc Ninh) thì bất ngờ phát hiện vật lạ ngay sát đường bê tông, cạnh lô cao su, có hình dáng giống trẻ sơ sinh.

Lực lượng chức năng Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể bé trai mất một chân - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sau đó, người này báo cho người dân gần đó cùng đến kiểm tra. Thời điểm phát hiện, nạn nhân là một bé trai sơ sinh nằm trên đường bê tông cạnh lô cao su. Trên người bé trai dính nhiều đất, một bên chân phải mất gần hết. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an Bình Phước phối hợp Công an H.Lộc Ninh đến phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, thi thể trẻ sơ sinh được xác định là bé trai. Trên người dính nhiều đất, 1 bên chân phải đã bị mất gần hết.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể bé trai sơ sinh mất 1 chân.

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