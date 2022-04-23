Thót tim giải cứu bé trai nhỏ tuổi bị rơi xuống hố thang máy ở Hà Nội

Cháu bé 4 tuổi dựa vào cửa thang máy tầng 6 tòa nhà thì bất ngờ cửa mở, nạn nhân rơi xuống, mắc kẹt ở tầng 4. Một người đàn ông sau khi nghe tiếng hô hoán của người mẹ đã chạy đến giúp đỡ nhưng cũng bị mắc kẹt bên trong. Rất may, cả hai sau đó đã được lực lượng chức năng giải cứu sau 20 phút.

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