Nghi vợ lấy 500 ngàn đồng, chồng tức tối bế con mới sinh ném xuống giếng

Xã hội 25/03/2019 08:59

Theo người vợ, trước giờ Đạt rất yêu thương vợ con, không bao giờ lớn tiếng hay động chân động tay. Chẳng hiểu sao hôm đó Đạt lại hành động nhẫn tâm đến thế.

Liên quan đến vụ cha ném con mới sinh xuống giếng gây bức xúc trong dư luận, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vẫn đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trương Văn Đạt (SN 1997, trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ các tình tiết của vụ án.

Theo điều tra ban đầu, tối 22/3, sau khi đưa con từ bệnh viện về nhà, Trương Văn Đạt đang cùng gia đình vừa ăn cơm vừa uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Nguyên nhân vì trong thời gian ở bệnh viện, Đạt bị mất 500.000 đồng. Đạt nghi ngờ vợ lấy nhưng không nói nên tức giận.

Nghi vợ lấy 500 ngàn đồng, chồng tức tối bế con mới sinh ném xuống giếng - Ảnh 1
Chị Hồng tuyệt vọng sau khi con trai mất còn chồng bị bắt - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi lời qua tiếng lại, Đạt tức tối bế con trai mới sinh được 1 tuần tuổi ném xuống giếng. Sự việc diễn ra quá nhanh nên người thân trong gia đình không kịp can ngăn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt cứu hộ, đưa nạn nhân lên bờ nhưng bé đã tử vong. 

Theo chính quyền địa phương, gia đình Đạt thuộc hộ cận nghèo. Bình thường Đạt là người hiền lành, mới lập gia đình năm ngoái, chẳng ai ngờ nam thanh niên lại hành động nhẫn tâm như vậy.

Nghi vợ lấy 500 ngàn đồng, chồng tức tối bế con mới sinh ném xuống giếng - Ảnh 2
Chị Hồng đau đớn trước bàn thờ con trai chưa kịp đặt tên - Ảnh: Vietnamnet

Chị Hồng (vợ Đạt) nghẹn ngào cho biết trước giờ Đạt rất yêu thương vợ con, không bao giờ lớn tiếng hay động chân động tay. Trong suốt thời gian vợ có thai, Đạt luôn quan tâm chăm sóc rất chu đáo. Chiều hôm xảy ra sự việc, Đạt còn thay tã, quạt than để sưởi và cắt móng chân cho con.

Bên cạnh đó, chị Hồng cũng cho biết dù sao sự việc đau lòng cũng đã xảy ra, chị không oán trách gì chồng cả. Chị chỉ mong pháp luật khoan hồng, cho Đạt được về nhà cùng vợ làm lại cuộc đời.

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Cãi nhau với vợ, Đạt bế con trai 1 tuần tuổi ném xuống giếng. Mọi người trong nhà chạy đến can ngăn nhưng đã muộn.

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