Nghệ An: Cãi nhau với vợ trong bữa cơm, chồng bế con trai mới sinh ném xuống giếng

Xã hội 23/03/2019 19:17

Cãi nhau với vợ, Đạt bế con trai 1 tuần tuổi ném xuống giếng. Mọi người trong nhà chạy đến can ngăn nhưng đã muộn.

Mới đây, tại xã Đồng Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ việc cha ném con xuống giếng khiến dư luận địa phương rúng động. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, tối qua (22/3), Trương Văn Đạt (SN 1997, trú tại xã Đồng Hợp) đang cùng gia đình vừa ăn cơm vừa uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau khi lời qua tiếng lại, Đạt tức tối bế con trai mới sinh được 1 tuần tuổi ném xuống giếng. Mọi người chạy đến ngăn cản nhưng đã muộn.

Nghệ An: Cãi nhau với vợ trong bữa cơm, chồng bế con trai mới sinh ném xuống giếng - Ảnh 1
Giận vợ, cha bế con trai mới sinh được 1 tuần tuổi ném xuống giếng - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt cứu hộ, đưa nạn nhân lên bờ nhưng bé đã tử vong. Hiện nghi phạm Trương Văn Đạt đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo chính quyền địa phương, Đạt là người hiền lành, mới lập gia đình năm ngoái. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cách đây không lâu, trên địa bàn xã An Tiến, huyện An Lão, TP. Hải Phòng cũng xảy ra vụ việc cha cho con uống thuốc diệt cỏ vì mâu thuẫn gia đình. 

Khoảng 10 giờ sáng 6/3, anh L.V.Tr. (SN 1988, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão) lấy thuốc diệt cỏ pha với nước rồi đưa cho con trai 5 tuổi là cháu L.B.T.N. uống. Sau khi con uống xong, anh Tr. cũng uống nốt phần thuốc diệt cỏ còn lại.

Ngay sau đó, người thân phát hiện và đưa hai cha con đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu. Chiều 6/3, anh Tr. được bệnh viện cho chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. 

Tuy nhiên, do tiên liệu xấu, hiện hai cha con anh Tr. đã được đưa về nhà với sức khỏe rất nguy kịch.

Trước khi xảy ra sự việc, anh Tr. là tài xế container trên địa bàn thành phố, kinh tế gia đình tuy không giàu có nhưng cũng khá ổn định. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con, 2 gái và 1 trai.

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Từ khóa:   giết người cha giết con

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