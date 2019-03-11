Phát hiện trai lạ trong phòng ngủ con gái 15 tuổi, cha tức giận đâm nam thanh niên nguy kịch

Xã hội 11/03/2019 11:01

Thấy một thanh niên lạ mặt ngủ chung với con gái 15 tuổi của mình, người cha bực tức dùng hung khí đâm người này trọng thương.

Tối 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết cách đây không lâu trên địa bàn xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến một nam thanh niên trọng thương. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 6/3, anh Trát Anh Thoại (SN 1979, ngụ phường Bình Hưng Hòa A) ngủ dậy và thấy điều bất thường nên đi vào phòng con gái 15 tuổi là Trát M.P. kiểm tra.

Phát hiện trai lạ trong phòng ngủ con gái 15 tuổi, cha tức giận đâm nam thanh niên nguy kịch - Ảnh 1
Ông bố bắt gặp thanh niên lạ mặt ngủ trong phòng con gái nên tra hỏi. Trong lúc không kiềm chế được mình, người cha đã cầm dao đâm thanh niên trọng thương vùng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tại đây, anh Thoại bất ngờ phát hiện một thanh niên lạ mặt đang ngủ chung với con gái nên tra hỏi đôi trẻ. Tuy nhiên, thanh niên hỏi ngược lại "Ông là ai" khiến anh Thoại đùng đùng tức giận, chạy ngay xuống bếp lấy một con dao đâm vào đầu thanh niên. Gây án xong người cha bỏ đi, để mặc nạn nhân nằm gục trên nền nhà.

Sau đó, Trát M.P. đã đưa nạn nhân vào Bệnh Việt Đức cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu. Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa A đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên công an quận Bình Tân điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

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