Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính, chồng tra tấn, nhổ răng hàng xóm đến chết, rồi lấy áo mưa quấn xác giấu trong tủ áo

Xã hội 13/06/2021 18:07

Nghi ngờ vợ và hàng xóm có quan hệ bất chính, đối tượng Lê Quốc Phương đã bắt nhốt người hàng xóm, tra tấn dã man cho đến chết rồi dùng áo mưa quấn xác, giấu trong tủ quần áo.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Quốc Phương (43 tuổi, quê Tiền Giang) về tội “Giết người”.

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Hiện trường vụ án - Ảnh: Giao Thông 

Liên quan đến vụ án trên, báo Công an nhân dân cũng cho biết, trong thời gian chung sống, chị C. thường bị Phương đánh vì ghen tuông nên chị này dẫn hai con đi thuê khách sạn để lưu trú. Đến ngày 13/8/2017, Phương phát hiện trong nhà có một vali giống của anh N.V.T.P. nên Phương nghi ngờ anh P. có quan hệ bất chính với vợ mình.

Phương gọi điện cho anh P. đến nhà để nói chuyện, anh P. khẳng định vali không phải của mình rồi bỏ về. Đến chiều tối, bực tức nên Phương tiếp tục gọi anh P. đến nhà, rồi khóa cửa. Tại đây, Phương đã dùng hung khí tra tấn, đánh vào người, nhổ răng anh P. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Phương đã dùng áo mưa quấn thi thể anh P. rồi cho vào tủ quần áo giấu. Đến ngày 21/8, Phương bị công an bắt giữ.

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực TP.HCM thì trước, trong và sau khi gây án, Lê Quốc Phương rối loạn thần kinh do sử dụng ma túy, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 18/5/2018, Công an TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và đưa đi chữa bệnh ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Đến tháng 6/2020, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định Phương đã ổn định, không cần thiết phải tiếp tục điều trị nên các cơ quan chức năng phục hồi điều tra.

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