Nghẹt thở giải cứu cháu bé 4 tuổi bị khống chế dọa đốt xăng ở Đồng Nai

Xã hội 11/03/2023 06:15

Hơn 22 giờ ngày 10/3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị đối tượng Ngô Quý Phương dùng bom xăng xông vào nhà khống chế.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa khống chế thành công đối tượng Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) khi đối tượng đang giữ một cháu bé 4 tuổi, tự đổ xăng vào người mình dọa tự thiêu và đốt nhà. 

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 10/3, đối tượng Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) từ quận Bình Tân, TP.HCM mang theo một can xăng 5 lít đến nhà trọ của anh L.V.T tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa để đòi nợ số tiền 680 triệu đồng.

Khi đến nơi Phương gặp cháu A.T (4 tuổi, con của anh T.) đang ở nhà một mình nên Phương khống chế cháu A.T trong nhà rồi đổ xăng lên người và nền nhà, đe dọa châm lửa nếu anh T. không trả nợ. 

Nghẹt thở giải cứu cháu bé 4 tuổi bị khống chế dọa đốt xăng ở Đồng Nai - Ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (phải) thẩm vấn đối tượng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài xuống hiện trường thuyết phục nhưng không thành công. Trước diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh cùng một số lãnh đạo đơn vị trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý, điều động thêm lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Trước tình thế đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh mặc quân phục công an nhân dân để tạo lòng tin của đối tượng trực tiếp đến vận động, thuyết phục Phương.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lợi dụng sơ hở trong lúc thương thuyết, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kịp thời khống chế được đối tượng, giải cứu thành công cháu bé, bảo vệ tài sản cho người dân và tính mạng cho chính đối tượng.

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