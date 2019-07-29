Nghệ An: Em gái 2 tuổi tử vong, anh trai 4 tuổi nguy kịch vì tưởng thuốc diệt chuột là kẹo

Xã hội 29/07/2019 14:24

Vì ăn nhầm thuốc diệt chuột trong nhà bếp, bé gái 2 tuổi ở Nghệ An tử vong. Trong khi đó, anh trai 4 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sáng nay (29/7), trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Thành, Trưởng công an xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cháu nhỏ ăn nhầm thuốc diệt chuột phải nhập viện cấp cứu, trong đó một bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Nghệ An: Em gái 2 tuổi tử vong, anh trai 4 tuổi nguy kịch vì tưởng thuốc diệt chuột là kẹo - Ảnh 1
Bé gái 2 tuổi ăn nhầm thuốc diệt chuột dẫn đến tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào ngày 27/7 vừa qua, bé Nguyễn Thị Thư (sinh năm 2017, trú xã Quỳnh Văn) chơi cùng anh trai 4 tuổi tại sân nhà. Sau đó hai bé nhìn thấy gói thuốc diệt chuột rơi ở nhà bếp, tưởng đây là gói kẹo nên cùng bóc ra ăn. Đến 18 giờ cùng ngày, bố mẹ hai bé đi làm về thì nhìn thấy hai đứa con nằm bất động trên sàn nhà cùng gói thuốc chuột. Cả hai lập tức đưa con đến bệnh viện nhưng vì bị ngộ độc quá nặng nên bé Thư đã tử vong. Riêng bé trai 4 tuổi đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, gói thuốc chuột này là do gia đình mua về nhưng chưa sử dụng nên để lên nhà bếp. Không may gói thuốc rơi xuống sàn nhà, hai đứa trẻ nhặt được tưởng là kẹo nên lấy ăn dẫn đến sự việc đau lòng.

Thời gian qua, có không ít trường hợp trẻ tử vong do ăn nhầm thuốc diệt chuột. Đây là một bài học đắt giá dành cho các bậc phụ huynh có con nhỏ. Các gia đình phải đặc biệt cẩn trọng trong việc sử dụng, bảo quản hóa chất độc hại nhất là thuốc diệt chuột. Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ cũng cần dạy cho con nhỏ kỹ năng sống để không ăn nhầm thuốc, hóa chất độc hại, gây nguy hiểm đến tính mạng.

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