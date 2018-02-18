Ngày đầu năm, cô gái bị nhóm thanh niên lôi kéo giữa đường đến tụt cả váy để bắt về làm vợ

Xã hội 18/02/2018 18:04

Mặc dù cô gái ra sức giãy giụa để trốn thoát nhưng nhóm thanh niên vẫn cố gắng cầm tay, khiêng cô gái đi trước sự chứng kiến của nhiều người.

Suốt nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị nhóm thanh niên được cho là người dân tộc H’mông vây quanh, lôi kéo để bắt về làm vợ.

Theo thông tin được chia sẻ trên một trang fanpage lớn, sự việc xảy ra ở khu vực Sa Pa (Lào Cai).

Những hình ảnh trong đoạn clip cho thấy nhóm thanh niên này cố lôi cô gái đi mặc dù nạn nhân giãy giụa, gào khóc thảm thiết. Trong lúc xảy ra sự việc, một vài người xung quanh đã lên tiếng ngăn cản nhưng bị nhóm thanh niên này đuổi đi. Sau đó, nhóm thanh niên bế hẳn cô gái lên để đưa đi.

Ngày đầu năm, cô gái bị nhóm thanh niên lôi kéo giữa đường đến tụt cả váy để bắt về làm vợ - Ảnh 1
Mặc cô gái giãy giụa, nhóm thanh niên vẫn quyết tâm bắt vợ - Ảnh chụp màn hình

“Xem clip này lại nhớ đến bài báo đọc cách đây đã lâu, cũng là lợi dụng cái hủ tục này để bắt con người ta đi xong hiếp dâm tập thể.... thật là sợ”, H.L cho rằng tục bắt vợ đang bị nhiều kẻ xấu lợi dụng.

“Đây là hành động bắt giữ người trái phép. Nếu ai đó báo công an là mấy thanh niên kia sẽ phải ngồi tù”, V.S ý kiến.

“Quá nhiều việc đau thương đã xảy ra, thật sự cái này được xem như một tệ nạn xã hội, một ‘tà tục’. Nó phơi bày phần con, tại sao nhiều người lại coi là ‘nét đẹp văn hóa đầu năm mới'. Mong chính quyền địa phương sẽ can thiệp xử lý, ngăn chặn để không còn những sự việc tương tự đáng tiếc xảy ra”, M.N bức xúc.

 

Tục bắt vợ hay còn được gọi là tục cướp vợ, kéo vợ. Theo đó, khi người con trai yêu mến một cô gái nào đó họ sẽ tìm cách bắt đem về. Tập tục này xuất phát từ việc nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng không thể kết hôn vì bị gia đình phản đối hoặc nhà trai không đủ tiền thách cưới.

Tục bắt vợ xuất hiện giúp những cặp đôi đang yêu có cơ hội nên duyên cùng nhau. Nếu cặp đôi trai gái đã có tình ý thì họ sẽ bàn cách để thực hiện nghi lễ bắt vợ.

 Tục bắt vợ là một trong những nét đặc trưng trong hôn nhân của dân tộc H’mông. Tuy nhiên đây cũng là một trong những nỗi lo lắng của nhiều cô gái khi lọt vào tầm ngắm của các trai bản. 

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