Ngao ngán với dáng ngồi kém sang của người phụ nữ trên máy bay: Đôi chân vô duyên nhận hàng tá 'gạch đá' của netizen

Xã hội 22/06/2020 16:57

Dáng ngồi kém sang của người phụ nữ trên máy bay khiến dân tình “nóng mắt”. Hành động phản cảm này bị cư dân mạng "ném đá" không ngừng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện không ít câu chuyện “bóc phốt” các hành khách có dáng ngồi kém sang trên phương tiện công cộng. Dù bị chỉ trích kịch liệt nhưng nhiều người vẫn bỏ ngoài tai, duy trì thói quen xấu xí này.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh về "đôi chân vô duyên" của một nữ hành khách mà anh gặp trên máy bay. Người này thản nhiên gác hai chân lên tay vịn của ghế trước.

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Dáng ngồi kém sang của người phụ nữ gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Nhiều người cho rằng hành động này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà mùi từ đôi chân còn có thể khiến người khác khó chịu. Trước đó, từng có rất nhiều hành khách rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười bởi những bàn chân kém duyên bỗng dưng xuất hiện trên ghế, trên tay vịn thậm chí trên... đầu của mình. 

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Đôi chân này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn có thể khiến người khác khó chịu vì mùi hôi - Ảnh: FB

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều vô cùng bức xúc trước hành vi vô duyên của người phụ nữ này, đồng thời hy vọng mọi người nên có ý thức hơn khi di chuyển bằng phương tiện công cộng.

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Nhiều người thậm chí còn gác chân lên đầu hành khách ngồi trước - Ảnh: Internet

“Đi xe mà gặp những trường hợp như này thì khó chịu cả buổi. Không biết ý thức để đâu mà gác chân lên chỗ ngồi của người khác như thế kia”, L.K bức xúc.

“Tưởng chỗ đó là nhà mình hay sao mà thoải mái dữ vậy trời. Thiệt không hiểu nổi ý thức của mấy nam thanh nữ tú này”, một cư dân mạng bình luận.

Hiện bức ảnh này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được dân mạng bình luận, chia sẻ nhiệt tình.

Ngán ngẩm hình ảnh người đàn ông ngồi tư thế kém duyên trên máy bay, gác nguyên bàn chân lên ghế trước mặc người khác khó chịu

Ngán ngẩm hình ảnh người đàn ông ngồi tư thế kém duyên trên máy bay, gác nguyên bàn chân lên ghế trước mặc người khác khó chịu

Người đàn ông đi máy bay nhưng lại thản nhiên gác chân lên ghế trước khiến tất cả những người chứng kiến đều ngán ngẩm, bất bình.

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