Nam thanh niên ôm hôn, sờ soạng vùng nhạy cảm của người yêu giữa quán trà sữa tại Hà Nội khiến ai nấy sững sờ

Theo người đăng tải đoạn clip, sự việc xảy ra ở một quán trà sữa trên đường Phùng Khoang (Hà Nội). Đôi nam nữ thản nhiên ngồi lên người nhau, ôm hôn và thực hiện nhiều động tác giống như đang làm chuyện ấy khiến người xem đỏ mặt.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi làm chuyện nhạy cảm tại nơi công cộng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng, kéo theo không ít những phản hồi tiêu cực.

Nam chính liên tục ôm, hôn, sờ vào vùng nhạy cảm của nữ chính - Ảnh: Facebook

Cộng đồng mạng hầu hết đều bày tỏ sự phẫn nộ sau khi xem xong đoạn clip. Đa số các ý kiến là chỉ trích, lên án hành động bị cho là thiếu ý thức, vô văn hóa của đôi nam nữ.

"Trời ơi không tưởng tượng nổi luôn đó. Bộ họ không biết xấu hổ hả? Hay là giá nhà nghỉ, khách sạn bây giờ cao quá nên không trả nổi", tài khoản M.A. bình luận.

"Chắc bị đứt dây thần kinh xấu hổ nên chẳng nhận thức được việc mình làm là đúng hay sai. Bó tay luôn! Nếu mình là chủ quán sẽ đuổi ngay lập tức, thậm chí cấm cửa luôn", tài khoản T.K. bày tỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng mạng phải chứng kiến những màn 'ân ái' giữa thanh thiên bạch nhật của giới trẻ ngày nay. Trước đây từng xảy ra rất nhiều vụ việc khiến dư luận than trời về ý thức nơi công cộng của một số bạn trẻ.

Cặp đôi ở Thái Nguyên quan hệ tại quán trà sữa bị nhân viên bắt tại trận từng gây xôn xao mạng xã hội một thời - Ảnh: Facebook

Khi bị nhân viên quán bắt tại trận, cặp đôi rối rít xin lỗi - Ảnh: Facebook

Trong không gian khu vực tầng 3 của quán cafe khá tối đèn, cặp đôi trẻ thản nhiên ôm, hôn, thể hiện tình cảm quá đà. Nam chính mặc áo vàng liên tục ôm và sờ soạng nữ chính mặc áo đen - Ảnh: Facebook