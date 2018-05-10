Nam thanh niên bị điện giật và cảnh tượng sau đó khiến nhiều người bàng hoàng

Xã hội 10/05/2018 10:32

Đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị điện giật tử vong ngay tại chỗ khi sửa điện khiến mạng xã hội xôn xao.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, nam thanh niên sửa điện nhưng không mang đồ bảo hộ, đi chân đất nên bị điện giật ngã xuống hồ nước.

Ngay sau đó một người đàn ông khác xuất hiện để xem tình hình nhưng khi chạm vào giàn sắt thì bị điện giật té ngã. May mắn là anh đã nhanh chóng gạt dây điện khỏi giàn sắt nên không bị giật chết.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đoạn clip đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do nam thanh niên quá chủ quan và bất cẩn. Một số khác cho rằng có thể người nào đó đã vô tình mở cầu dao điện khi nạn nhân đang sửa nên mới xảy ra tai nạn trên.

Nam thanh niên bị điện giật và cảnh tượng sau đó khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh 1
Vụ việc được cho là xảy ra tại Thái Lan - Ảnh cắt từ clip

Đây là một bài học nhắc nhở mọi người phải chú ý an toàn khi sửa chữa điện. Dưới đây là một số điều cần nhớ khi sửa chữa điện tại nhà:

- Trước khi sửa điện, bạn nên mang theo găng tay chuyên dụng hay găng tay cao su. Nó không những giúp bạn tránh được những vật sắc nhọn mà còn bảo vệ bạn không bị điện giật.

- Ủng cao su là một thứ không thể thiếu khi bạn phải sửa chữa điện ở môi trường ẩm ướt.

- Một nguyên tắc quan trọng mà bạn phải luôn ghi nhớ khi tự sửa chữa điện ở nhà đó là phải ngắt cầu dao hay cầu chì trước khi sửa điện. Để giữ an toàn cho bản thân và gia đình, bạn phải luôn kiểm tra mạch, các thiết bị kết nối với điện sau khi ngắt nguồn. Sau đó, sử dụng bút thử điện để kiểm tra xem điện có bị rò rỉ hay không.

- Quan trọng nhất, bạn cần thông báo với mọi người trong nhà là đang sửa chữa điện để tránh trường hợp có người bật cầu dao gây nguy hiểm.

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