Đang ngồi trước nhà, nam thanh niên bị một nhóm người cầm hung khí chém tới tấp khiến hai cánh tay bị đứt gần lìa.

Ngày 27/12, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang lập hồ sơ, điều tra nhóm người chém chết anh Trần Hải Lực (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và làm Nguyễn Tấn Kết (22 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 45 ngày 25/12, trong lúc anh Lực, Hải cùng một thanh niên khác đang ngồi trước địa chỉ số A2/12, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM, thì bị một nhóm thanh niên (khoảng 6 – 7 người), đi xe máy, tay cầm hung khí lao đến chém tới tấp.

Anh Lực bị chém vào phần đầu và gần đứt lìa hai cánh tay được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Anh Kết bị thương nặng ở đầu vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện; thanh niên còn lại may mắn chạy thoát.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên mau chóng lên xe tẩu thoát.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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