Nam sinh siêu lầy khiến dân mạng cười ngất: Làm hình nộm mang vào lớp để đỡ nhớ bạn thân

Xã hội 09/12/2019 17:08

Cư dân mạng không ngừng chia sẻ, bình luận bên dưới hình ảnh hài hước ghi lại cảnh nam sinh làm hình nộm bạn thân mang vào lớp vì nhớ.

Những khoảnh khắc, hình ảnh hài hước của giới học trò luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dùng mạng xã hội. Bởi đó là sự hồn nhiên, vô tư của lứa tuổi học trò mà ai cũng ao ước được một lần quay lại.

Mới đây, trên một diễn đàn học đường nổi tiếng của giới trẻ, một cư dân mạng đã chia sẻ bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cậu học sinh ngồi cạnh hình nộm vô cùng hài hước.

Nhiều người cho rằng có thể vì quá nhớ người bạn cùng bàn nên nam sinh này đã dùng những thứ có sẵn gồm chiếc mũ bảo hiểm, quả bóng đá, chiếc áo khoác để làm hình nộm. Cậu còn chu đáo đến mức dùng nắp bình nước giả làm tay bạn thân đang để lên bàn học.

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Hình ảnh hài hước khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều tỏ ra thích thú với bức ảnh hài hước này, đồng thời ngưỡng mộ tình bạn vô tư của tuổi học trò. 

“Đúng là tuổi học trò vô lo, vô nghĩ. Tình bạn lúc này vô tư, trong sáng không vụ lợi. Thật muốn được một lần quay lại tuổi hồn nhiên đó quá”, L.N bình luận.

“Nếu trong ít ngày nữa người bạn thân vẫn chưa đi học, cô giáo nhớ sắp xếp một bạn khác ngồi kế để bạn nam bớt cô đơn nhé”, một người dùng mạng xã hội hiến kế cho cô giáo.

Mặc dù vẫn chưa có thông tin cụ thể về nam sinh hài hước trên nhưng bức ảnh vẫn đang được cư dân mạng bình luận, chia sẻ không ngừng.

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Cộng đồng mạng đang lan truyền bức ảnh hài hước ghi lại buổi ngoại khóa giữa phụ huynh và học sinh của một trường học ở Trung Quốc.

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Từ khóa:   gây bão mạng xã hội tuổi học trò nam sinh hài hước

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