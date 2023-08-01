Muốn tìm bạn gái, nam thanh niên ở Hà Nội 'nhẹ dạ cả tin' vào app hẹn hò online, kết quả bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Xã hội 01/08/2023 08:45

Chỉ trong vòng 8 ngày, nạn nhân đã thực hiện 10 lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VOV, Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò online.

Nam thanh niên cho biết đã cài đặt ứng dụng “hoanxxx” trên đường dẫn truy cập tại địa chỉ trang web: https://xxxhoi.org để làm quen với các bạn khác giới.

Sau khi đăng ký, nạn nhân được yêu cầu nạp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả lại tiền đã nạp. Để tạo lòng tin, lúc đầu, các đối tượng sẽ hoàn tiền đúng như hứa hẹn.

Muốn tìm bạn gái, nam thanh niên ở Hà Nội 'nhẹ dạ cả tin' vào app hẹn hò online, kết quả bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng - Ảnh 1
Hình ảnh trang web hẹn hò lừa đảo - Ảnh: VTC News

Tuy nhiên, dẫn tin từ VTC News, đến bước cuối cùng, nhân viên quản lý ứng dụng lấy lý do lỗi nên không hoàn trả lại tiền và tiếp tục hướng dẫn nạp tiền vào để nhận lại tiền đã nạp.

Chỉ trong vòng 8 ngày, nạn nhân đã thực hiện 10 lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo đồng thời tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này.

Khi gặp các trường hợp như trên, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

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