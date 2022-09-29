Mức án cho cha dượng liên quan đến vụ người vợ cắt 'của quý' của chồng ở Sơn La

Xã hội 29/09/2022 11:52

Tòa án nhân dân huyện Yên Châu mở phiên tòa xét xử đối với gã cha dượng cưỡng dâm con gái riêng, liên quan vụ vợ cắt của quý của chồng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Tòa án nhân dân huyện Yên Châu mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) về tội Cưỡng dâm người dưới 16 tuổi. 

Cụ thể, qua những tình tiết trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoan mức án 10 năm tù giam về tội Cưỡng dâm người dưới 16 tuổi.

Mức án cho cha dượng liên quan đến vụ người vợ cắt 'của quý' của chồng ở Sơn La - Ảnh 1
10 năm tù cho kẻ cưỡng dâm liên quan đến vụ vợ cắt của quý của chồng - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng tháng 8/2020, do có ý muốn quan hệ tình dục với cháu L. (sinh năm 2007, là con riêng của chị Nguyệt), Nguyễn Văn Hoan đã tạo một tài khoản Facebook tên là "Hoàng Long" để nói chuyện, tán tỉnh cháu L. qua mạng xã hội.

Qua vài lần nói chuyện, Hoan đề nghị L. chụp ảnh và quay video một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu L. để gửi qua tài khoản "Hoàng Long". Tiếp đó, Hoan lưu vào điện thoại. Sau đó, Hoan sử dụng Facebook chính của mình để gửi ảnh và video nhạy cảm đến tài khoản Facebook của L. rồi dọa sẽ đăng ảnh và video của cháu lên mạng xã hội để ép buộc L. phải cho quan hệ tình dục.

Do lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán trên mạng xã hội nên L. đã đồng ý. Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022, Hoan đã nhiều lần sử dụng video và ảnh nhạy cảm đó để ép buộc L. cho Hoan quan hệ tình dục khi chị Nguyệt vắng nhà.

Thời gian gần đây, chị Nguyệt thường xuyên bị mất tiền nên sáng 19/3/2022, chị lắp camera ở đầu giường ngủ. Đến khoảng 14h cùng ngày, chị Nguyệt về nhà để lấy thẻ nhớ trong camera ra xem thì phát hiện video cảnh chồng là Nguyễn Văn Hoan có hành vi quan hệ tình dục với con gái tại giường ngủ của mình. Do quá uất ức, đến đêm ngày 19/3, chị Nguyệt đã dùng dao cắt "của quý" của chồng sau đó đến cơ quan Công an tự thú, còn Nguyễn Văn Hoan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

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Mới đây, trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã chia sẻ bài viết thông tin về vụ việc vợ cắt 'của quý' của chồng tại Sơn La.

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