Vụ vợ cắt 'của quý' của chồng ở Sơn La: Người vợ có đủ điều kiện được hưởng án treo?

Cụ thể, ngày 5/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hà Thị Nguyệt về tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 135 Bộ luật hình sự (khung hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm).

Năm 2006, Hà Thị Nguyệt kết hôn với anh Trần Văn B, sinh năm 1987 và có một người con gái chung là cháu L sinh năm 2007. Quá trình sinh sống do không hợp nhau nên tháng 8/2008 chị Nguyệt và anh B ly hôn. Cháu L về sinh sống cùng chị Nguyệt.

Năm 2016, Hà Thị Nguyệt tìm hiểu và kết hôn với Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1993 và có 02 con chung (cháu trai sinh năm 2016 và cháu gái sinh năm 2017).

Khoảng tháng 3/2022, do phát hiện thường xuyên bị mất trộm tiền nên ngày 19/3/2022, Nguyệt đã tự mua 01 chiếc camera nhỏ giấu kín với mục đích theo dõi xem người nào lấy trộm tiền. Đến 14 giờ cùng ngày, Nguyệt về nhà lấy thẻ nhớ trong thiết bị camera ra xem thì phát hiện đoạn video trong thẻ nhớ ghi lại cảnh chồng có hành vi quan hệ tình dục với cháu L ngay tại giường ngủ của hai vợ chồng. Sau đó, Nguyệt đã đưa cháu L đến bệnh viện để khám và được cháu cho biết từ ngày 27/8/2020 đến ngày 19/3/2022, Nguyễn Văn Hoan đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L rất nhiều lần bằng các thủ đoạn đe dọa, ép buộc quan hệ tình dục trái ý muốn cháu...

Sau khi nghe cháu L kể lại toàn bộ nội dung, Nguyệt có ý định sẽ đưa cháu đến Công an Huyện Yên Châu để trình báo nhưng nghĩ hôm đó cuối tuần, Cơ quan Công an không làm việc, một phần nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng từ trước đến nay nên chưa tố giác ngay mà dự định đến sáng 20/3/2022 sẽ đến Công an Huyện trình báo, tố giác hành vi phạm tội của Hoan.

Căn nhà của gia đình chị Nguyệt sinh sống - Ảnh: FBNV

Đến 23 giờ 45 phút ngày 19/3/2022, Nguyệt tỉnh dạy đi vệ sinh thì nhìn thấy cảnh Hoan đang ngủ say ở trên giường, nằm ngửa, không mặc quần áo, để lộ bộ phận sinh dục. Nhìn thấy cảnh đó, Hà Thị Nguyệt lại suy nghĩ về toàn bộ sự việc con riêng mình bị Hoan cưỡng ép quan hệ tình dục rất nhiều lần trong khoảng thời gian dài như vậy mà Nguyệt không biết, nghĩ về việc con đã bị đau bụng dưới phải đưa đi khám thương nhwung không tìm ra bệnh, Nguyệt thấy thương con và nghĩ là tại Hoan đã làm hại đời cháu. Những hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh Hoan quan hệ tình dục với cháu vào ngày 19/3/2022 liên tiếp xuất hiện trong suy nghĩ của Nguyệt. Quá uất ức, căm phẫn, Nguyệt đi xuống bếp lấy 01 con dao (Loại dao thái đồ ăn dùng trong sinh hoạt hàng ngày) cầm đi đến giường Hoan đang nằm ngủ, sau đó lên giường dùng tay trái túm và kéo lấy bộ phận sinh dục (gồm cả dương vật và tinh hoàn) của Hoan, còn tay phải cầm dao, kê lưỡi dao hướng lên trên cắt một nhát đứt rời bộ phận sinh dục (gồm cả dương vật và tinh hoàn) của Hoan rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, điều khiển xe máy cách nhà khoảng 20m thì vứt con dao ở bụi cỏ gần đó, rồi tiếp tục ra Quốc lộ 6A vứt dương vật, tinh hoàn của Hoan ra mặt đường. Sau khi gây án, Hà Thị Nguyệt đã đến Công an huyện Yên Châu để tự thú về hành vi trên và khai báo việc Nguyễn Văn Hoan cưỡng ép quan hệ tình dục cháu L từ tháng 8/2020 đến nay.

Căn cứ lời khai của Nguyệt, Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản truy tìm bộ phận cơ thể tuy nhiên không phát hiện dương vật người hoặc bộ phận dương vật người có liên quan đến vụ án.

Kêt luận giám định ngày 19/4/2022 của Trung tâm giám định pháp y Tỉnh Sơn la tỷ lệ tổn thương trên cơ thể và cơ chế hình thành thương tích của Nguyễn Văn Hoan như sau:

- Tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 72%

- Chấn thương đứt rời bộ phận sinh dục của Nguyễn Văn Hoan do tác động của vật tày cứng có cạnh sắc gây nên.

Quá trình điều tra, ngày 28/3/2022, Cơ quan CSĐT CAH Yên Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan về hành vi Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi quy định tại Khoản 2, Điều 144 Bộ luật hình sự (Khung hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm).