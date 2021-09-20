Một bác sĩ đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ vỡ ối ngay trên vỉa hè

Xã hội 20/09/2021 12:42

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cùng đồng nghiệp đã giúp đỡ một sản phụ sinh con thành công ngay vỉa hè.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, vào chiều 19/9, Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và đồng nghiệp đã giúp sản phụ vượt cạn thành công ngay bên lề đường thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.  

Vào khoảng 17 giờ, bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cùng một bác sĩ khác đang trên đường đi họp. Khi cả hai đến đoạn đường thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên thì thấy sản phụ ngồi sau xe máy do một người đàn ông chở, la lớn và muốn trèo xuống xe. Sau khi thấy sự việc như vậy, bác sĩ Chín kêu người đàn ông đi xe máy tấp vào bên đường và tiến đến hỏi thăm thì phát hiện sản phụ vỡ ối và chuẩn bị sinh con.  

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Bác sĩ Huỳnh Minh Chín (bên trái) đỡ đẻ thành công cho sản phụ ngay bên lề đường. Ảnh VOV

Trước tình huống cấp bách này, bác sĩ Chín và đồng nghiệp quyết định đỡ đẻ và kịp thời giúp sản phụ vượt cạn thành công. Dù sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, nhưng bé trai vẫn khỏe mạnh và nặng 3,4kg. Sau đó, bác sĩ Chín gọi cấp cứu đưa hai mẹ con đến Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên theo dõi sức khỏe. Qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, sản phụ âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

Sản phụ này 30 tuổi và hiện đang sống tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên. Hôm nay, thấy vợ đau bụng nên người chồng lấy xe máy chở đến Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên để chuẩn bị sinh, tuy nhiên chưa đến nơi chị đã sinh ngay bên đường. Gia đình đã gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Chín và đồng nghiệp đã kịp thời giúp đỡ.

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