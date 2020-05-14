Mới sinh con, người phụ nữ lao đầu vào đoàn tàu tự tử khiến người dân bàng hoàng

Xã hội 14/05/2020 16:26

Cảnh tượng người phụ nữ bỏ lại xe đạp điện, lao đầu vào đoàn tàu đang chạy tự tử khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do trầm cảm sau sinh.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đã lao vào đoàn tàu tự tử. 

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Người phụ nữ tự tử vì trầm cảm sau sinh khiến người dân không khỏi bàng hoàng - Ảnh: FB

Cụ thể, vào trưa 14/5, người dân gần chợ Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên phát hiện một người phụ nữ đi xe đạp điện ra đến đường tàu đoạn rẽ vào chợ. Sau đó, người phụ nữ này bất ngờ bỏ lại xe đạp điện, lao đầu vào đoàn tàu đang chạy và tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin trên Dân Việt, nạn nhân ngụ tại xã Nam Triều, thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội. Gia đình cho rằng có khả năng vì mắc bệnh trầm cảm sau sinh không lâu nên nạn nhân đã làm điều dại dột.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp mẹ tự tử vì trầm cảm sau sinh. Trước đó, vào ngày 25/11/2019, người thân phát hiện chị Đ.T.T (sinh năm 1987, ngụ xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

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Chị T. treo cổ tự tử sau khi sinh con thứ 3 không lâu - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, con trai lớn của chị T. về nhà thì hoảng hốt phát hiện mẹ đã treo cổ nên hô hoán cầu cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì chị T. đã tử vong. Theo chia sẻ của người thân, từ sau khi sinh đứa con thứ 3 vào tháng 8/2019, chị T. có nhiều biểu hiện lạ, tính cách thất thường.

Trước đó, nạn nhân đã từng nhiều lần tự tử nhưng không thành. Chồng chị đã phải để con trai đầu nghỉ học ở nhà canh chừng nhưng vẫn xảy ra sự việc đau lòng.

Xót cảnh chồng cùng 3 con nhỏ thẫn thờ bên thi thể người vợ treo cổ tự tử, nghi trầm cảm sau sinh

Xót cảnh chồng cùng 3 con nhỏ thẫn thờ bên thi thể người vợ treo cổ tự tử, nghi trầm cảm sau sinh

Sau khi sinh con thứ 3 không lâu, chị T. có nhiều biểu hiện lạ. Ngày 25/11, người thân phát hiện chị treo cổ tự tử. 

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