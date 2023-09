Mẹ ruột bán con mới sinh chưa đầy 1 tháng tuổi lấy 40 triệu đồng

Danh tính 3 nghi phạm bao gồm: Cụt Thị Tha (32 tuổi, trú tại bản Keo Pha Tu, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An); Ven Thị Xy (33 tuổi) và Moong Văn Thoại (38 tuổi) đều trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn.

Hôm nay (22/11), Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi Mua bán người. Nạn nhân là bé gái mới sinh được hơn 20 ngày tuổi. Đáng nói, người bán bé gái chính là mẹ ruột.

Trong lúc xe di chuyển. những hành khách khác thấy em bé có biểu hiện lạ, liên tục quấy khóc không ngừng nên nghi ngờ và báo công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 18/11, Công an huyện Con Cuông nhận được tin báo đối tượng Cụt Thị Tha bế một em bé sơ sinh lên xe ô tô khách từ Kỳ Sơn đi Hà Nội.

Công an huyện Con Cuông đã phối hợp với Trạm Kiểm soát giao thông công an huyện Diễn Châu kiểm tra hành chính chiếc ô tô khách này, đưa Cụt Thị Tha về trụ sở công an để làm rõ.

Lúc đầu Tha một mực khẳng định đứa trẻ chính là con đẻ của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã buộc Tha thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai mình đang mang đứa bé đi bán cho một người phụ nữ ở huyện Diễn Châu với giá 40 triệu đồng để họ mang ra Hà Nội.

Bé gái mới sinh được hơn 20 ngày thì bị mẹ ruột đem bán - Ảnh: Báo Nghệ An

Cụt Thị Tha cùng hai vợ chồng Ven Thị Xy và Moong Văn Thoại dụ dỗ chị Ven Thị Luyên (25 tuổi) bán con với giá 40 triệu đồng. Trong đó chia 5 triệu đồng cho Tha và 3 triệu đồng cho vợ chồng Xy - Thoại.

Sau khi đồng ý bán con, Luyên đã cùng các đối tượng bế bé gái đi xét nghiệm ở thị trấn Mường Xén theo yêu cầu của người mua.

Theo Báo Nghệ An, Luyên học chưa hết cấp 1, ở nhà làm rẫy phụ cha mẹ. Luyên lấy chồng sớm, từng mang thai nhiều lần nhưng không giữ được. Bé gái này mới sinh được hơn 20 ngày thì bị đem bán.

Hiện Công an huyện Con Cuông đã bàn giao cháu bé cho người mẹ, yêu cầu Luyên phải có trách nhiệm tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng.