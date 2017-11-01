Để dễ dàng quan hệ với người tình, bà mẹ trẻ đã nhẫn tâm phá bỏ thai nhi 8 tháng tuổi rồi cắt nhỏ xác bỏ vào bồn cầu nhằm phi tang.

Sau khi dùng thuốc để sinh non trong nhà vệ sinh, bào thai bị người mẹ nhẫn tâm cắt thành 6 phần bỏ vào bồn cầu tự hoại định phi tang. Tuy nhiên, hàng xóm đã phát hiện và báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Theo thông tin trên báo Thể thao và Xã hội, người mẹ Malaysia này chỉ mới 23 tuổi. Cơ quan điều tra nghi ngờ đối tượng phá thai để có thể dễ dàng quan hệ với người tình. Thế nhưng tại đồn cảnh sát, người phụ nữ khai cô bị băng huyết trong lúc mang thai nên không may sinh non trong nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện thai nhi bị người khác cố ý phân làm nhiều mảnh để phi tang. Ngoài 6 phần thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh, ở khu vực bể chứa cạnh đó họ còn tìm thấy một số bộ phận khác.

Qua quá trình đấu tranh, người phụ nữ này mới thừa nhận cô muốn phá thai vì người tình không chấp nhận đứa con này. Mặc dù biết việc tự ý phá thai sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng cô vẫn dùng thuốc để sinh non trong nhà vệ sinh. Kinh khủng hơn, người mẹ này còn quyết định phi tang đứa trẻ bằng cách cắt nhỏ thi thể bỏ vào bồn cầu.

Hiện đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ để chờ điều tra, xét xử.

Ngoại tình rồi có thai, mẹ nhẫn tâm giết con mới đẻ Vì chồng bị tai nạn liệt nửa người, R. nảy sinh tình cảm và có thai với người đàn ông khác. Khi đứa trẻ ra đời, người mẹ này nhẫn tâm cướp đi mạng sống của bé.

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