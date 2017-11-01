Mẹ phá thai bằng thuốc rồi cắt nhỏ thi thể thai nhi 8 tháng tuổi xả bồn cầu để quan hệ với bạn trai

Xã hội 01/11/2017 16:17

Để dễ dàng quan hệ với người tình, bà mẹ trẻ đã nhẫn tâm phá bỏ thai nhi 8 tháng tuổi rồi cắt nhỏ xác bỏ vào bồn cầu nhằm phi tang.

Sau khi dùng thuốc để sinh non trong nhà vệ sinh, bào thai bị người mẹ nhẫn tâm cắt thành 6 phần bỏ vào bồn cầu tự hoại định phi tang. Tuy nhiên, hàng xóm đã phát hiện và báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Mẹ phá thai bằng thuốc rồi cắt nhỏ thi thể thai nhi 8 tháng tuổi
Thi thể thai nhi được phát hiện...

Mẹ phá thai bằng thuốc rồi cắt nhỏ thi thể thai nhi 8 tháng tuổi
...không còn nguyên vẹn trong nhà vệ sinh - Ảnh: Thể thao và Xã hội

Theo thông tin trên báo Thể thao và Xã hội, người mẹ Malaysia này chỉ mới 23 tuổi. Cơ quan điều tra nghi ngờ đối tượng phá thai để có thể dễ dàng quan hệ với người tình. Thế nhưng tại đồn cảnh sát, người phụ nữ khai cô bị băng huyết trong lúc mang thai nên không may sinh non trong nhà vệ sinh.

Mẹ phá thai bằng thuốc rồi cắt nhỏ thi thể thai nhi 8 tháng tuổi
Nơi người hàng xóm phát hiện ra sự việc - Ảnh: Thể thao và Xã hội

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện thai nhi bị người khác cố ý phân làm nhiều mảnh để phi tang. Ngoài 6 phần thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh, ở khu vực bể chứa cạnh đó họ còn tìm thấy một số bộ phận khác.

Mẹ phá thai bằng thuốc rồi cắt nhỏ thi thể thai nhi 8 tháng tuổi
Người mẹ độc ác và tình nhân - Ảnh: Thể thao và Xã hội

Qua quá trình đấu tranh, người phụ nữ này mới thừa nhận cô muốn phá thai vì người tình không chấp nhận đứa con này. Mặc dù biết việc tự ý phá thai sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng cô vẫn dùng thuốc để sinh non trong nhà vệ sinh. Kinh khủng hơn, người mẹ này còn quyết định phi tang đứa trẻ bằng cách cắt nhỏ thi thể bỏ vào bồn cầu.

Hiện đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ để chờ điều tra, xét  xử.

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Từ khóa:   malaysia mẹ giết con

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