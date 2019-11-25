Liên quan đến vụ mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi ở Tuyên Quang, tại thời điểm cúi đầu nhận tội, nghi phạm La Thị Thức đã nói với mọi người "Tôi biết tôi sai rồi".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra vụ án mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi xảy ra tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

Người mẹ kế nghi sát hại bé trai là La Thị Thức (30 tuổi), trú tại thôn Khuân Nhào, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa. Nạn nhân là cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi), con riêng của anh Bàn Văn Bao.

Trưa 23/11, sau khi ngủ dậy, anh Bao không thấy con đâu nên báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Lâm Bình tiến hành lấy lời khai bố cháu bé và người mẹ kế.

Lúc này, La Thị Thức vừa đi lấy củi về, quần áo ướt sũng. Người này thay quần áo rồi vứt lại trong phòng tắm. Nhận thấy bộ quần áo ướt sũng bốc lên mùi tanh của máu, nghi là máu của cháu bé đang mất tích nên lực lượng công an đã tập trung đấu tranh với người mẹ kế này.

Mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi rồi chôn xác trong vườn mía - Ảnh: Internet

Đến 1 giờ sáng hôm sau, Thức đã thừa nhận hành vi giết cháu Th. rồi giấu xác ở vườn mía sau nhà. Khi công an tới chỗ giấu xác mà nghi can chỉ thì tìm thấy thi thể nạn nhân 6 tuổi. Thời điểm nhận tội, Thức nói với mọi người "Tôi biết tôi sai rồi".

Một số người dân tại xã Hồng Quang cho biết, sau khi anh Bao trình báo con trai mất tích, La Thị Thức tỏ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cùng mọi người truy tìm tung tích cháu bé, theo Người Đưa Tin.

Được biết, anh Bàn Văn Bao và người vợ cũ đã ly hôn, anh Bao nhận nuôi con trai. Sau đó, anh Bao đi thêm bước nữa với Thức và sinh một con chung mới hơn 1 tháng tuổi. Do Thức cho rằng anh Bao không chăm sóc con của mình, chỉ chăm con riêng nên hai người thường xuyên xảy ra cãi vã.

Hiện cơ quan chức năng đã thông báo cái chết của cháu Th. với mẹ ruột. Tuy nhiên chị này đã lập gia đình, mới sinh con nên chưa thể tiến hành lo tang lễ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành đưa La Thị Thức đi giám định tâm thần để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Vụ mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi: Giận chồng vì thương con riêng hơn con chung? Gia đình cho rằng, do người mẹ kế ấm ức việc chồng không chăm sóc con của mình, chỉ chăm con riêng nên hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Vụ án mạng mẹ kế giết con chồng đang được điều tra làm rõ.

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