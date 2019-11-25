Mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi ở Tuyên Quang: 'Tôi biết tôi sai rồi'

Xã hội 25/11/2019 15:37

Liên quan đến vụ mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi ở Tuyên Quang, tại thời điểm cúi đầu nhận tội, nghi phạm La Thị Thức đã nói với mọi người "Tôi biết tôi sai rồi". 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra vụ án mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi xảy ra tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

Người mẹ kế nghi sát hại bé trai là La Thị Thức (30 tuổi), trú tại thôn Khuân Nhào, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa. Nạn nhân là cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi), con riêng của anh Bàn Văn Bao.

Trưa 23/11, sau khi ngủ dậy, anh Bao không thấy con đâu nên báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Lâm Bình tiến hành lấy lời khai bố cháu bé và người mẹ kế.

Lúc này, La Thị Thức vừa đi lấy củi về, quần áo ướt sũng. Người này thay quần áo rồi vứt lại trong phòng tắm. Nhận thấy bộ quần áo ướt sũng bốc lên mùi tanh của máu, nghi là máu của cháu bé đang mất tích nên lực lượng công an đã tập trung đấu tranh với người mẹ kế này. 

Mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi ở Tuyên Quang: 'Tôi biết tôi sai rồi' - Ảnh 1
Mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi rồi chôn xác trong vườn mía - Ảnh: Internet

Đến 1 giờ sáng hôm sau, Thức đã thừa nhận hành vi giết cháu Th. rồi giấu xác ở vườn mía sau nhà. Khi công an tới chỗ giấu xác mà nghi can chỉ thì tìm thấy thi thể nạn nhân 6 tuổi. Thời điểm nhận tội, Thức nói với mọi người "Tôi biết tôi sai rồi". 

Một số người dân tại xã Hồng Quang cho biết, sau khi anh Bao trình báo con trai mất tích, La Thị Thức tỏ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cùng mọi người truy tìm tung tích cháu bé, theo Người Đưa Tin.

Được biết, anh Bàn Văn Bao và người vợ cũ đã ly hôn, anh Bao nhận nuôi con trai. Sau đó, anh Bao đi thêm bước nữa với Thức và sinh một con chung mới hơn 1 tháng tuổi. Do Thức cho rằng anh Bao không chăm sóc con của mình, chỉ chăm con riêng nên hai người thường xuyên xảy ra cãi vã.

Hiện cơ quan chức năng đã thông báo cái chết của cháu Th. với mẹ ruột. Tuy nhiên chị này đã lập gia đình, mới sinh con nên chưa thể tiến hành lo tang lễ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành đưa La Thị Thức đi giám định tâm thần để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Vụ mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi: Giận chồng vì thương con riêng hơn con chung?

Vụ mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi: Giận chồng vì thương con riêng hơn con chung?

Gia đình cho rằng, do người mẹ kế ấm ức việc chồng không chăm sóc con của mình, chỉ chăm con riêng nên hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Vụ án mạng mẹ kế giết con chồng đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người mẹ kế giết con chồng Tuyên Quang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 51 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 51 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản