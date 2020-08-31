Vì mâu thuẫn với chồng, nữ công nhân quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mua xăng tự thiêu, bỏ lại 4 đứa con nhỏ bơ vơ.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong tại khu nhà trọ.

Nạn nhân được xác định là chị Cái Thị Hồng Tơ (sinh năm 1987, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Được biết, nạn nhân vì mâu thuẫn với chồng nên đã mua xăng tự thiêu.

Khu vực chị Tơ mua xăng tự thiêu dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, vào tối 30/8, chị Tơ xảy ra mâu thuẫn với chồng nên đã đi mua xăng, mang ra khu đất cách phòng trọ khoảng 10m rồi tẩm lên người tự thiêu. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người chồng đã nhanh chóng dập lửa để cứu vợ nhưng không thành.

Cũng theo nguồn tin trên, vợ chồng chị Tơ từ Thừa Thiên - Huế vào huyện Duy Xuyên đi làm công nhân tại công trình dự án Nam Hội An. Hai vợ chồng chị có 4 đứa con, đứa lớn nhất 15 tuổi, bé nhỏ nhất chỉ mới 13 tháng tuổi.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng đã kêu gọi quyên góp để ủng hộ gia đình có tiền đưa chị Tơ về quê lo hậu sự.

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