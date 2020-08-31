Mâu thuẫn với chồng, nữ công nhân mua xăng tự thiêu bỏ lại 4 con bơ vơ, đứa nhỏ nhất chỉ mới 13 tháng

Xã hội 31/08/2020 09:50

Vì mâu thuẫn với chồng, nữ công nhân quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mua xăng tự thiêu, bỏ lại 4 đứa con nhỏ bơ vơ.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong tại khu nhà trọ.

Nạn nhân được xác định là chị Cái Thị Hồng Tơ (sinh năm 1987, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Được biết, nạn nhân vì mâu thuẫn với chồng nên đã mua xăng tự thiêu.

mua xang tu thieu 1
Khu vực chị Tơ mua xăng tự thiêu dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, vào tối 30/8, chị Tơ xảy ra mâu thuẫn với chồng nên đã đi mua xăng, mang ra khu đất cách phòng trọ khoảng 10m rồi tẩm lên người tự thiêu. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người chồng đã nhanh chóng dập lửa để cứu vợ nhưng không thành.

Cũng theo nguồn tin trên, vợ chồng chị Tơ từ Thừa Thiên - Huế vào huyện Duy Xuyên đi làm công nhân tại công trình dự án Nam Hội An. Hai vợ chồng chị có 4 đứa con, đứa lớn nhất 15 tuổi, bé nhỏ nhất chỉ mới 13 tháng tuổi.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng đã kêu gọi quyên góp để ủng hộ gia đình có tiền đưa chị Tơ về quê lo hậu sự.

Khổ như mẹ bỉm sữa đẻ 2 lứa: Quên đóng tủ lạnh lại cứ đổ cho chồng, quàng khăn trên vai rồi bực bội đi tìm cả buổi

Khổ như mẹ bỉm sữa đẻ 2 lứa: Quên đóng tủ lạnh lại cứ đổ cho chồng, quàng khăn trên vai rồi bực bội đi tìm cả buổi

Trải qua việc sinh nở, không chỉ ngoại hình mà sức khỏe của người phụ nữ cũng giảm sút không ít.

Xem thêm
Từ khóa:   Quảng Nam mâu thuẫn với chồng hoàn cảnh khó khăn

TIN MỚI NHẤT

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 32 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 45 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 4 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản