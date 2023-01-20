Vào rạng sáng 20/1 (tức 29 Tết), khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giải thích lý do thi thể Hạo Nam vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 20 ngày kể từ khi rơi xuống trụ bê tông.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 1h20 ngày 20/1, thi thể bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất. Thi thể Hạo Nam được nguyên vẹn đưa lên, có sự chứng kiến của cha, mẹ. Sau đó thi thể của bé trai được đưa về nhà, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 1km. Các thủ tục an táng, lo hậu sự diễn ra đúng với nguyện vọng của gia đình.

“Chúng ta đã đưa thi thể em bé lên còn nguyên vẹn. Mặc dù lâu ngày trong điều kiện đất bao xung trong ống kín, áp lực nước và trong môi trường kín khí do đó quá trình phân huỷ diễn ra chậm hơn so với bình thường. Do đó, em bé được đưa lên nguyên vẹn, khâm liệm và đưa về an táng theo nguyện vọng của gia đình”, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin. Bên cạnh đó, khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, Cơ quan điều tra nhận định sơ bộ ban đầu, bé bị đa chấn thương do va chạm thành vách cứng và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong. Đây là nhận định sơ bộ ban đầu về nguyên nhân tử vong của bé Hạo Nam.

Ôtô chuyển thi thể bé Hạo Nam rời hiện trường về với gia đình - Ảnh: VNExpress Mẹ bé Hạo Nam (áo hồng) khóc khi thi thể bé được đưa về nhà - Ảnh: VNExpress Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào 11h30 trưa 13/12/2022, một nhóm trẻ em 11-12 tuổi đi vào công trường thi công cầu kênh Rọc Sen và được bảo vệ phát hiện, đưa ra khỏi công trình. Tuy nhiên, 20 phút sau đó, thời điểm công trường dừng thi công để công nhân nghỉ trưa, nhóm trẻ tiếp tục vào công trường. 11h55, bé Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012)/ đã rơi vào lòng cọc ống D500 tại mố MA có đường kính cọc ngoài 500 mm, đường kính phía trong cọc là 250 mm. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các lực lượng cứu hộ trong và ngoài tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nhằm duy trì sự sống và bảo đảm an toàn cho bé. Oxy liên tục được bơm vào lòng ống, sử dụng các loại thiết bị chuyên dùng để có thể kéo cọc lên cứu cháu bé. Tuy nhiên, điều kiện địa chất phức tạp khiến các phương án cứu hộ liên tục phải thay đổi vẫn không mang lại kết quả, bởi cọc đã được đóng sâu 35 m trong lòng đất nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và đại diện các sở, ngành đến thắp hương cho bé Thái Lý Hạo Nam và động viên, thăm hỏi gia đình - Ảnh: Zing Mục tiêu ban đầu được đặt ra là cứu sống cháu bé, song đến ngày 4/1, các cơ quan chức năng xác định cháu bé đã tử vong do đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp. Ông Thái Văn Tấn Tài (cha của bé Thái Lý Hạo Nam) đồng ý ký biên bản ghi nhận vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong và thống nhất để lực lượng cứu nạn, cứu hộ thực hiện các phương án đưa thi thể cháu bé ra khỏi lòng trụ bê tông. Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, sự việc cháu Hạo Nam rơi xuống lòng ống cọc bê tông là sự việc đáng tiếc, hy hữu.

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