“Chúng ta đã đưa thi thể em bé lên còn nguyên vẹn. Mặc dù lâu ngày trong điều kiện đất bao xung trong ống kín, áp lực nước và trong môi trường kín khí do đó quá trình phân huỷ diễn ra chậm hơn so với bình thường. Do đó, em bé được đưa lên nguyên vẹn, khâm liệm và đưa về an táng theo nguyện vọng của gia đình”, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Bên cạnh đó, khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, Cơ quan điều tra nhận định sơ bộ ban đầu, bé bị đa chấn thương do va chạm thành vách cứng và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong. Đây là nhận định sơ bộ ban đầu về nguyên nhân tử vong của bé Hạo Nam.