Lời kể của nữ sinh may mắn sống sót trong vụ điện giật trước cổng trường: Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp chạy

Được biết các nạn nhân bị thương là em P.T.S (sinh năm 2006), Đ.H.V (sinh năm 2007), hiện đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Long An, T.H.T và H.T.D.H (cùng sinh năm 2006) hiện đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành.

Liên quan đến vụ việc dây điện rơi trước cổng trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) khiến hai học sinh tử vong, 4 em bị thương, các ngành chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Theo lời kể của H., sau khi tan trường em cùng một số người bạn ra về. Khi ra tới cổng trường, em nghe tiếng nổ lớn nên hoảng sợ bỏ chạy rồi bất ngờ bị té, sau đó ngất đi.

Sau thời gian điều trị, em H.T.D.H đã tỉnh lại tuy nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi vì sự việc diễn ra quá nhanh.

“Lúc tỉnh lại, em mới nghe mọi người nói là bị điện giật, hai người bạn đi cùng đã tử vong. Tới giờ em vẫn rất run”, D.H kể với Vietnamnet.

Mặc dù hiện tại sức khỏe đã dần hồi phục nhưng khi nhắc lại sự việc này, trên gương mặt H. vẫn hiện rõ sự hoảng sợ. Trong thời gian nằm viện, người mẹ vẫn luôn ở bên cạnh để động viên, chăm sóc con gái.

Hiện trường xảy ra tai nạn khiến 2 học sinh tử vong, 4 người khác bị thương - Ảnh: Internet

Được biết lúc xảy ra sự việc, cha mẹ của D.H đang làm việc ở TP.HCM. Ngay khi nghe tin, vợ chồng chị đã nhanh chóng xin nghỉ việc trở về nhà.

Một nạn nhân khác là em T.H.T được điều trị tại bệnh viện huyện Châu Thành cũng đã tỉnh lại. Em kể, vào thời điểm xảy ra sự việc, ngoài trời có mưa giông, sét lớn. Khi dây điện rớt xuống, H.T bị giật bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 13/10, sau khi hết tiết, nhóm học sinh trường THCS An Lục Long ra về. Khi vừa ra khỏi cổng thì bị đường dây điện rơi xuống giật khiến 2 em tử vong, 4 em học sinh khác bị thương được đưa đi cấp cứu.