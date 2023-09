Lời kể của nữ sinh may mắn sống sót trong vụ điện giật trước cổng trường: Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp chạy

Liên quan đến vụ việc dây điện rơi trước cổng trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) khiến hai học sinh tử vong, 4 em bị thương, các ngành chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Được biết các nạn nhân bị thương là em P.T.S (sinh năm 2006), Đ.H.V (sinh năm 2007), hiện đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Long An, T.H.T và H.T.D.H (cùng sinh năm 2006) hiện đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành.