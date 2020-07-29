Lịch trình di chuyển của nữ sinh mắc Covid-19 ở Đắk Lắk: Bắt xe khách về quê sau khi có biểu hiện bệnh

Xã hội 29/07/2020 19:04

Bệnh nhân số 448 mắc Covid-19 ở Đắk Lắk đi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau khi có biểu hiện bệnh, bệnh nhân đi xe khách về TP. Buôn Ma Thuột.

Tối 29/7, Bộ y tế đã công bố lịch trình di chuyển của Bệnh nhân 448 mắc Covid-19 ở xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Bệnh nhân là H.T.Y.N. (21 tuổi), là sinh viên trường Đại học Đông Á (TP. Đà Nẵng), đi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ 22/6 đến ngày 17/7.

Ngày 20/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, kèm đau họng, nhưng không khám bệnh.

Đến ngày 26/7, bệnh nhân được bạn cùng phòng chở từ nhà đến bến xe Đà Nẵng, xuất phát lúc 19 giờ cùng ngày từ TP. Đà Nẵng về TP. Buôn Ma Thuột bằng xe khách, tuyến Thanh Hóa - Đắk Lắk. Trên xe, bệnh nhân đeo khẩu trang và không tiếp xúc với những người xung quanh.

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Bệnh nhân 448 ở Đắk Lắk là sinh viên Đại học Đông Á, từng thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Sáng 27/7, bệnh nhân xuống bến xe liên tỉnh phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk, không về nhà và vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh bằng xe Grab để khai báo y tế. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa Truyền Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hạch ngoại vi không sưng, họng đỏ, không ho, không khó thở. 

Ngày 28/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 29/7/2020 là dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở và được theo dõi cách ly tại khoa Truyền Nhiễm – Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hiện Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột đang điều tra các yếu tố liên quan khác như Bến xe phía Bắc tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, lái xe Grab chở bệnh nhân....

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