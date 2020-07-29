Tối 29/7, Bộ y tế đã công bố lịch trình di chuyển của Bệnh nhân 447 mắc Covid-19 ở Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Từ ngày 12 -15/7, bệnh nhân cùng gia đình (khoảng 29 người) đi du lịch tại Đà Nẵng.

Cụ thể, bệnh nhân tên N.T H. (23 tuổi, trú ở Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì) là đầu bếp tại cửa hàng Pizza (địa chỉ 105 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).

Ngày 12/7, bệnh nhân ở tại khách sạn Huỳnh Gia Hưng (địa chỉ 169 đường Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà, Đà Nẵng), không đi đâu ra ngoài, ăn uống tại khách sạn.

Ngày 13/7/2020, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch Bà Nà Hill; chiều 13/7 thì trở lại Khách sạn Huỳnh Gia Hưng.

Ngày 14/7, bệnh nhân đi mua đồ tại Chợ Hàn, địa chỉ ở 119 Trần Phú, quận Hải Châu; chiều ngày 14/7, bệnh nhân cùng gia đình đi chơi tại Hội An, Quàng Nam; buổi tối gia đình về khách sạn.

Ngày 15/7, bệnh nhân cùng gia đình ra sân bay trở về Hà Nội (máy bay hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12 giờ 30 ngày 15/7). Sau đó, đoàn đi ô tô về nhà tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

Chiều 15/7/2020, bệnh nhân đến phòng trọ của bạn tại Mễ Trì Hạ (Mễ Trì, Nam Từ Liêm).

Từ ngày 16 - 24/7, bệnh nhân làm việc tại cửa hàng Pizza (106 Trần Nhân Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy). Hàng ngày bệnh nhân đều tiếp xúc với hầu hết nhân viên tại cửa hàng (khoảng 13-14 người) và không đeo khầu trang khi tiếp xúc.

Cơ quan chức năng phun khử khuẩn tại nơi bệnh nhân làm việc - Ảnh: Internet

Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt nhưng vẫn di làm và có đến gặp bạn tại địa chỉ Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

Ngày 25 - 28/7, bệnh nhân nghỉ ở nhà, tự cách ly, không tiếp xúc với người khác.

Ngày 28/7, bệnh nhân đi xe taxi của anh trai (là Nguyễn Đình Hiếu) đến khám tại Phòng khám Thái Hà (178 phố Thải Hà, Đống Đa) có đeo khẳu trang.

Kết quả chụp X-Quang được cho thấy bệnh nhân có hình ảnh nốt mờ ở phổi và được người nhà chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Chiều 28/7, khoảng 13 giờ 30, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2 xã Kim Chung, huyện Đông Anh và có chi định nhập viện cách ly.

Ngày 29/7/2020 bệnh nhân được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Qua điều tra đã xác định có 69 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 447.

Tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đến Bệnh Công an TP để cách ly.