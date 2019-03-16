Lãnh đạo xã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về nghi phạm xâm hại bé 9 tuổi trong vườn chuối

Xã hội 16/03/2019 18:04

Theo vị lãnh đạo xã, sau khi dâm ô cháu Q. trong vườn chuối, Trình về thẳng nhà tắm rửa rồi ngủ đến tận tối như không có chuyện gì xảy ra.

Liên quan đến vụ bé V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ngụ xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) xâm hại trong vườn chuối khiến dư luận xã hội phẫn nộ, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Chính đã tiết lộ thêm nhiều thông tin về nghi phạm này với Báo Đất Việt.

Theo ông Sơn, Trình từng có tiền án trộm cắp tài sản ở Bình Dương và phải lãnh án 7 năm tù giam. Sau khi ra tù, Trình về quê làm nghề bán thịt lợn. Bà con địa phương không thích Trình nên hạn chế qua lại với đối tượng này.

Nhờ chịu khó làm ăn, Trình đã xây được nhà 2 tầng khang trang. Đối tượng được nhận xét là khá khiêm tốn, đẹp trai, phong độ. Vợ chồng nghi phạm có hai con nhỏ và cùng làm nghề bán thịt lợn. 

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi dâm ô cháu Q. trong vườn chuối, Trình về thẳng nhà tắm rửa rồi ngủ đến tận tối như không có chuyện gì xảy ra.

Lãnh đạo xã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về nghi phạm xâm hại bé 9 tuổi trong vườn chuối - Ảnh 1
Camera ghi lại cảnh Trình chở bé Q. đến vườn chuối để dâm ô - Ảnh: VOV

Trình cũng rất quý con. Tối hôm xảy ra sự việc, nhiều người vẫn bắt gặp Trình đưa con đi chơi. Vợ chồng nghi phạm này hàng ngày chung sống cũng êm ấm, chưa từng gây ra điều tiếng gì. 

Hiện Nguyễn Trọng Trình đã bị khởi tố tội danh Dâm ô trẻ em, cho tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 24/2, Nguyễn Trọng Trình điều khiển xe máy không biển số về nhà sau khi đi bán thịt lợn về. Khi đi ngang qua nghĩa trang xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình gặp cháu V.N.Q. đang đi học về một mình liền nảy sinh ý đồ đồi bại.

Trình nói dối là bố mẹ cháu nhờ đón cháu về. Sau khi cháu bé lên xe, Trình chở bé đến một vườn chuối cách đó khoảng 5 km. Tại đây, gã đàn ông dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại với cháu Q. Hậu quả khiến cháu Q. bị xây xước, tổn thương vùng kín, rạn xương tay phải, gãy răng hàm dưới, tâm lý bị tổn thương. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã đánh ngất rồi bỏ mặc cháu bé ở vườn chuối và lên xe rời đi. Khi tỉnh lại, bé Q. kêu cứu và được một số người dân gần đó đưa về nhà.

Lãnh đạo xã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về nghi phạm xâm hại bé 9 tuổi trong vườn chuối - Ảnh 2
Bé gái 9 tuổi vẫn thường hoảng loạn mỗi khi nghĩ đến vụ việc - Ảnh: Thanh Niên

Nhận tin báo, Công an huyện Chương Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra, huy động vài chục chiến sĩ rà soát toàn bộ khu vực, đồng thời khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Khi trích xuất camera của nhà dân hai bên đường, công an phát hiện đối tượng dâm ô cháu Q. mặc quần dài, áo khoác đen có mũ trùm kín đầu, bịt khẩu trang, đeo găng tay, chỉ hở đôi mắt. Xe nghi phạm sử dụng không có biển số.

Khoảng 22 giờ ngày 24/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Trình là nghi phạm chính. 

Bước đầu, tại cơ quan công an, Trình kiên quyết không thừa nhận tội lỗi và bao biện rằng đã có vợ và 2 con nhỏ nên không thể có hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi.

Tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi, đến 10 giờ ngày 25/2, Trình đã cúi đầu nhận tội. Một cán bộ điều tra cho biết nghi phạm đã ôm mặt khóc nức nở và cho biết không thể ngờ rằng công an lại tìm ra mình nhanh đến thế.

Hiện bé Q. đã được gia đình đưa đi thăm khám, điều trị và trở lại học tập bình thường. Gia đình cho biết, buổi tối khi đi ngủ tinh thần cháu vẫn bất ổn vì ám ảnh, khiếp sợ.

Gã bán thịt xâm hại bé 9 tuổi trong vườn chuối ôm mặt khóc nức nở vì không ngờ công an tìm ra mình nhanh thế

Gã bán thịt xâm hại bé 9 tuổi trong vườn chuối ôm mặt khóc nức nở vì không ngờ công an tìm ra mình nhanh thế

Khi mới bị bắt, Trình kiên quyết không thừa nhận tội lỗi và bao biện rằng đã có vợ và 2 con nhỏ nên không thể có hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi.

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