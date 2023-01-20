Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nói gì trước thông tin cha mẹ của bé Hạo Nam nhận hơn 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ?

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Đoàn Tấn Bửu thông tin, chính quyền đã hỗ trợ nhiều khoản cho gia đình nạn nhân, cả theo chế độ lẫn hiện kim.

Theo thông tin từ Zing, vào sáng ngày 20/1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết cơ quan chức năng đang cố gắng hỗ trợ nhiều nhất cho gia đình em Thái Lý Hạo Nam (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình). Khoảng 1h30 sáng cùng ngày, tổ cứu nạn đã đưa được thi thể Hạo Nam lên mặt đất. Sau khi tiến hành bàn giao thi thể bé trai cho gia đình, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến nhà thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với cha mẹ nạn nhân.

Ngoài ra, ông Bửu thông tin đến hiện nay, chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tiến hành thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bé Hạo Nam. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bé Hạo Nam - Ảnh: Zing Về thông tin gia đình bé trai nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết rất khó xác định thực hư vấn đề. Ông Bửu cho biết: "Rạng sáng nay, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và nói chuyện nhanh với gia đình. Chúng tôi cũng nghe đến thông tin trên, nhưng chưa nắm chắc được thực hư và cũng không thể xác minh bởi đây là chuyện riêng tư của gia đình".

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ thêm, chính quyền đã hỗ trợ nhiều khoản cho gia đình nạn nhân, cả theo chế độ lẫn hiện kim, đồng thời nhiều nhà hảo tâm cũng giúp đỡ cha mẹ Hạo Nam trong thời gian qua. Còn về đề xuất "địa phương tạo công ăn việc làm ổn định cho cha mẹ bé trai", lãnh đạo tỉnh vẫn chưa tiến hành, tuy nhiên sẽ xem xét thêm trong thời gian tới. Theo dự kiến, cha mẹ Hạo Nam tiến hành các thủ tục tang sự cho con trai trong ngày 20/1, sau đó chôn cất em tại khoảnh đất cạnh nhà. Ông Thái Văn Tấn Tài (cha Hạo Nam) đội nón che mái đầu đã xuống tóc, ngồi khóc trong góc nhà, đôi mắt vô hồn. Trước bàn thờ lập vội bằng chiếc bàn học của Hạo Nam khi còn sống, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé) khóc rấm rứt rồi ngất lịm. Di ảnh bé trai là tấm hình nhỏ xíu với gương mặt bầu bĩnh lúc 3-4 tuổi. Trước bàn thờ lập vội bằng chiếc bàn học của Hạo Nam khi còn sống, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé) khóc rấm rứt rồi ngất lịm - Ảnh: VNExpress Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn. Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Lý giải việc thi thể bé Hạo Nam đưa lên vẫn nguyên vẹn sau hơn 20 ngày dưới mặt đất Vào rạng sáng 20/1 (tức 29 Tết), khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giải thích lý do thi thể Hạo Nam vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 20 ngày kể từ khi rơi xuống trụ bê tông.

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