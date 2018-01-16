‘Làm từ thiện phải có tâm, còn không thì đừng làm’

Từ lúc 9 giờ, đã có rất nhiều người nhà bệnh nhân đứng xếp hàng chờ nhận cơm từ thiện. Dù phải đợi hàng giờ đồng hồ nhưng gương mặt ai cũng hồ hởi. Nhờ những bữa cơm từ thiện như thế mà nhiều gia đình tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể để trang trải chi phí.

Suốt nhiều năm nay, hình ảnh đoàn người xếp hàng ngay ngắn để chờ nhận cơm từ các đoàn từ thiện ở BV Nhi đồng 1 đã trở nên quá quen thuộc.

Đơn cử như trường hợp của chị Huyền. Chị có đến 6 đứa con, người con thứ ba đã rút tủy nhiều lần, con trai út mắc bệnh tim nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Với gia đình chị, những bữa ăn miễn phí của các đoàn từ thiện là vô cùng quý báu.

“Buổi sáng, mình ăn sáng hai người cũng tốn hết 40, 50 nghìn. Buổi trưa, buổi chiều nếu không có cơm từ thiện thì cũng tốn thêm ngót nghét cả trăm nghìn. May nhờ có những bữa cơm từ thiện này mà nhà tôi tiết kiệm được tiền để lo cho con đang mổ”, chị H.N nói.

Danh sách các nhà tài trợ bếp ăn tình thương trong BV Nhi đồng 1 hiện nay - Ảnh: Phương Duy

Theo tìm hiểu của Phụ nữ & Gia đình, có khoảng 17 đoàn từ thiện tài trợ bếp ăn trong BV Nhi đồng 1. Một trong những đoàn hoạt động lâu năm nhất tại đây là đoàn từ thiện từ chùa Phật Quang. Mỗi ngày đoàn phát khoảng 200 phần cơm cho các gia đình bệnh nhân nghèo.

Người thay mặt đoàn từ thiện chùa Phật Quang phát cơm cho người nghèo gồm có cô Tư, chị Trinh, chị Bảy. Trong đó, cô Tư là sư cô trong chùa, đã theo đoàn từ những ngày đầu.

Những hộp cơm tuy đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho những gia đình nghèo - Ảnh: Phương Duy

Cô nói: “Những món ăn ở đây tuy đơn giản nhưng được nấu bằng cả tấm lòng. Nguyên liệu đều được kiểm tra kỹ càng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Làm từ thiện là phải có tâm, còn không thì đừng làm”.

Về phần chị Trinh, dù không phải là sư cô trong chùa nhưng chị đã theo đoàn từ thiện được 3 năm nay. Mỗi ngày, chị đều cùng những thành viên trong đoàn dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị nấu ăn. Mỗi ngày đoàn sẽ thay những món khác nhau để làm mới thực đơn. Tuy thời gian tham gia không quá dài nhưng đối với chị Trinh đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời.

Cô Tư và chị Trinh là những người nòng cốt trong đoàn từ thiện chùa Phật Quang - Ảnh: Phương Duy

“Mỗi người, mình phát hai hộp. Gia đình đi nuôi thì đông, mình phát một hộp làm sao mà họ đủ ăn. Công việc này tuy vất vả nhưng nó ý nghĩa lắm, nhìn thấy mọi người vui vẻ thì mình cũng vui lây”.