Làm 'chuyện người lớn' với bé gái 12 tuổi quen qua Facebook, thanh niên 9X bị tạm giữ

Thanh niên 9x bị tạm giữ vì hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi. Trước đó, người này quen bé gái qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân về nhà cưỡng ép quan hệ tình dục.

Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, HKTT xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Tuấn Anh hiếp dâm bé gái 12 tuổi - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo điều tra ban đầu, Tuấn Anh quen bé N. (12 tuổi) qua mạng xã hội và nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau.

Tối 30/3, Tuấn Anh chạy xe máy đến nhà N. rồi chở bé gái đến công viên chơi. Sau đó cả hai về nhà Tuấn Anh. Tại đây, đối tượng đã cưỡng ép bé gái quan hệ tình dục.

Sáng 31/3, nam thanh niên chở N. về nhà. Thấy con gái có nhiều biểu hiện khác thường nên cha mẹ N. gặng hỏi. Biết được sự việc, mẹ bé N. đã đến công an tố cáo. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã tạm giữ hình sự Dương Văn Luật (33 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cũng vì hành vi hiếp dâm bạn gái nhí.

Theo điều tra, vào đầu tháng 3/2020, Luật làm quen với N.T.Y. (13 tuổi) qua mạng xã hội Facebook.

Ngày 8/3, Luật rủ bé gái đi chơi và hứa tặng quà. Sau khi Y. nhận lời, nam thanh niên đưa bé gái vào nhà nghỉ ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế để quan hệ tình dục.

Sau khi gia đình Y. biết chuyện đã gửi đơn tố cáo hành vi đồi bại của Luật đến công an.

Lời khai của nhóm thiếu niên hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi: Bàn bạc mua BCS từ trưa, định "ra tay" với 1 người khác Các đối tượng khai nhận trưa hôm đó đã bàn bạc, mua bao cao su và có ý định sẽ thực hiện hành vi với một người khác. Tuy nhiên, do người này không chịu đi chơi cùng nên cả nhóm đã chuyển sang cưỡng hiếp nạn nhân L.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-chuyen-nguoi-lon-voi-be-gai-12-tuoi-quen-qua-facebook-thanh-nien-9x-bi-tam-giu-355781.html