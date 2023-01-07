Kỳ lạ đồ đạc trong một căn nhà ở Thanh Hoá tự bốc cháy không rõ nguyên nhân: Lắp camera theo dõi

"Để tìm ra nguyên nhân hiện tượng các đồ vật trong nhà bỗng dưng bốc cháy, phải kiểm tra, đánh giá nhiều yếu tố từ chất lượng không khí đến các yếu tố an ninh trật tự, mê tín dị đoan từ gia đình".

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 6/1, ông Lưu Văn Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều qua (ngày 5/1) hiện tượng các đồ vật bỗng nhiên bốc cháy tại gia đình anh Đặng Xuân Nam (trú thôn Tiên Hòa 1) tiếp tục xuất hiện. "Hôm qua, lại xuất hiện hiện tượng này, sau khi nắm bắt lại sự việc, gia đình cho biết hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện từ tháng 3/2022. Tuy nhiên, chỉ thi thoảng mới xảy ra. Vừa qua xảy ra liên tục thì gia đình mới báo cáo đến chính quyền địa phương. Lãnh đạo huyện Hà Trung cũng đã về gia đình để kiểm tra, hiện phải chờ cơ quan chuyên môn đánh giá mức độ mới có giải pháp cho phù hợp, người dân sớm ổn định lại cuộc sống" - ông Tấn cho biết.

Hiện tượng đồ đạc tự dưng bốc cháy liên tục những ngày gần đây khiến gia đình lo lắng phải di chuyển đi nơi khác ở tạm - Ảnh: báo Người Lao động Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo Người Lao động, ông Nguyễn Mạnh Hợp - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cho biết hiện tượng này trước đây đã từng xảy ra tại huyện Nông Cống, Cẩm Thủy (Thanh Hóa) và một số tỉnh khác. Trong đó, có nhiều trường hợp không tìm được nguyên nhân. Để xác định nguyên nhân các đồ vật trong nhà bốc cháy, phải xem xét nhiều yếu tố như môi trường, không khí, đến các yếu tố an ninh trật tự…

"Để xác minh rõ hiện tượng này, phương án ban đầu cần phải sử dụng máy đo, lấy mẫu khí có trong căn nhà để xác định xem có loại khí dễ gây cháy nổ (như khí mêtan, phốtpho…) hay không. Nếu không có thì tiến hành xem xét đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn và yếu tố mê tín dị đoan ở gia đình. Đồng thời, có thể áp dụng việc lắp camera theo dõi sự việc này" - ông Hợp cho hay. Nhiều đồ vật trong nhà bỗng nhiên bốc cháy - Ảnh: báo Dân Trí Theo ông Đặng Xuân Nam (chủ căn nhà), hiện tượng kỳ lạ này ban đầu chỉ xảy ra một vài lần rồi thôi, nhưng 2 tháng trở lại đây thì sự việc rất nghiêm trọng. "Những ngày gần đây đồ đạc trong nhà như chăn, màn, quần áo, giường, túi bóng… thường xuyên bốc cháy, có ngày gia đình tính được tới 14 lần" - ông Nam nói. Trước hiện tượng bất thường này, gia đình ông Nam đã báo cáo chính quyền địa phương và được UBND xã Hà Lĩnh hỗ trợ, sắp xếp cho gia đình tới trường mầm non gần nhà để ở tạm, chờ cơ quan xác minh làm rõ sự việc. Ông Nguyễn Thế Phương - Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh, cho biết sau khi nắm bắt được sự việc, chính quyền địa phương, Công an huyện, Công an phòng cháy chữa cháy cũng đã về tìm hiểu nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Xã đã báo cáo sự việc lên cấp trên và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ vào cuộc xác minh nguyên nhân.

Thanh Hóa: Đồ đạc liên tục bốc cháy không rõ nguyên nhân khiến một cụ bà bị bỏng Một gia đình ở Thanh Hóa đã phải di dời đi nơi khác để tạm trú do xảy ra hiện tượng kỳ lạ đồ đạc liên tục bốc cháy không rõ nguyên nhân.

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