Kinh hoàng: Bóp cổ người tình đến chết rồi nằm ôm xác cả đêm

Xã hội 30/11/2017 13:57

Mâu thuẫn về tiền bạc với người tình, Quang bóp cổ chị Hải đến chết rồi nằm ôm xác cả đêm.

Ngày 28/11 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Ngô Thanh Quang (31 tuổi, ngụ ở thôn Tân Quang, xã Quang, Hải Dương) về tội Giết người.

Theo Công Lý, nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Hải, 37 tuổi, cư trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái, Ninh Giang (Hải Dương). Theo cáo trạng, mặc dù Quang và chị Hải đều đã có gia đình nhưng từ năm 2016, cả hai đã nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau.

Kinh hoàng: Bóp cổ người tình đến chết rồi nằm ôm xác cả đêm - Ảnh 1
Ngô Thanh Quang tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Lúc này, chị Hải đang làm công nhân may ở thành phố Hải Dương. Để có thể ở gần nhau, Quang cũng lên đây làm thuê, mướn phòng sống với chị Hải như vợ chồng. Đến khoảng tháng 2/2017, Quang vay chị Hải 26 triệu đồng để trang trải công việc. Tháng 4/2017 vì chị Hải muốn lấy lại thì cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Vào ngày 23/4/2017, trong lúc về nhà Quang ở Tứ Kỳ cả hai lại tiếp tục cãi nhau. Vì nóng giận nên chị Hải đã lớn tiếng chửi mắng và tát vào mặt Quang. Bức xúc vì bị xem thường, Quang dùng tay bịt miệng, bóp cổ khiến người tình tử vong.

Sau khi giết chết người tình, Quang không bỏ trốn mà nằm trên giường ôm xác nạn nhân. Đến khoảng 21 giờ ngày 24/4/2017, người dân xung quanh phát hiện sự việc và báo công an.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên Ngô Thanh Quang mức án tù Chung thân.

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Từ khóa:   án mạng giết người mâu thuẫn tiền bạc giết người tình

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