Để có tiền tiêu xài, nam thanh niên ăn mặc bảnh bao, giả làm chú rể vào tiệm vàng cướp giật tài sản. Ngay sau đó, đối tượng này đã bị người dân truy bắt.

Hôm nay (30/10), trao đổi với báo chí, Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra hiện đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối tượng Trần Văn Khang (18 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về tội cướp giật tài sản.

Được biết, tại cơ quan điều tra, Khang khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên vào chiều 8/9 đã ăn mặc bảnh bao đến tiệm vàng của bà Trương Thị Mỹ Trinh ở thị trấn Kiên Lương. Tại đây, Khang tự xưng là chú rể đi sắm vàng để chuẩn bị đám cưới. Tin lời Khang, bà Trinh đã đưa một số mẫu lắc tay, nhẫn, dây chuyền bằng vàng 18k và 24k, tổng trọng lượng hơn 20 chỉ, trị giá khoảng 80 triệu đồng cho Khang xem.

Chân dung nam thanh niên giả làm chú rể vào tiệm vàng cướp giật tài sản - Ảnh: Internet

Ngay lúc này, lợi dụng lúc bà Trinh sơ hở, Khang đã giật hết số vàng trên rồi chạy ra ngoài. Thấy vậy bà chủ tiệm vàng đã hô hoán rồi cùng chồng và người dân xung quanh đuổi theo, bắt giữ đối tượng này giao cho công an.

Cướp tiệm vàng vì thiếu tiền xây nhà

Cách đây không lâu, tại Quảng Ninh cũng vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng. Theo đó vào ngày 8/10, đối tượng Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) mang súng đến tiệm vàng Lương Oanh thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Sau khi cướp được 200 triệu đồng, Tùng bỏ trốn nhưng bị một chiếc ô tô húc ngã làm rơi ba lô tiền và khẩu súng ngắn. Chỉ 1 ngày sau đó, Công an thị xã Đông Triều và Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Tùng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Đối tượng Tùng mang súng vào tiệm vàng cướp tài sản để có tiền xây nhà, đưa mẹ vợ đi chữa bệnh - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai do thiếu tiền xây nhà và đưa mẹ vợ đi chữa bệnh nên đã mang súng đi cướp tiệm vàng.

Kẻ cướp tiệm vàng Lương Oanh mặt tái mét, thất thần ở trụ sở công an Liều lĩnh cầm súng đi cướp tiệm vàng Lương Oanh và còn bắn chỉ thiên đe dọa mẹ con bà chủ nhưng Đinh Thanh Tùng tỏ vẻ lo sợ khi ở trụ sở công an với khuôn mặt tái mét.

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