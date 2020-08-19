Không thể chịu tang mẹ do trở về từ Đà Nẵng, cô gái lập bàn thờ trong khu cách ly

Xã hội 19/08/2020 09:59

Đồng cảm với sự mất mát của cô gái, chính quyền xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã lập bàn thờ trong khu cách ly để cô chịu tang mẹ.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh một cô gái lập bàn thờ trong khu cách ly ở Nghệ An để chịu tang mẹ. Do không thể có mặt ở tang lễ, cô đã cố gắng làm tròn đạo hiếu khiến ai nấy vô cùng xúc động.

Theo thông tin chia sẻ, chị Ngô Thanh Trà (20 tuổi, đang làm việc ở Đà Nẵng) nghe tin mẹ ở Nghệ An đột ngột qua đời đã vội vã bắt xe về quê chịu tang.

Khi biết tin, chính quyền xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã liên lạc khuyên cô gái ở lại Đà Nẵng do tình hình dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên Trà cho hay đã đi được nửa đường.

Tối 16/8, ngay khi cô gái về tới nhà, cán bộ xã đã đến nhà chia buồn và đưa cô đi cách ly tập trung

lap ban tho trong khu cach ly 1
Mẹ qua đời, cô gái lập bàn thờ trong khu cách ly để chịu tang - Ảnh: Zing

"Trà đã di chuyển trên 2 chuyến xe, từ Đà Nẵng về đường tránh TP. Vinh và bắt taxi về nhà. Cả 2 chuyến xe này đã khai báo y tế và làm thủ tục cần thiết.

Mất mát của cháu là rất lớn, nhưng đang trong thời gian cách ly, người đi về từ vùng dịch phải chấp hành đúng quy định", lãnh đạo UBND xã Thanh Lâm trao đổi với Zing.

Sáng 17/8, chính quyền xã đã giúp Trà mua hoa, trái cây, bánh kẹo, nến, hương… để lập bàn thờ mẹ cô trong khu cách ly, mong cô gái sớm vượt qua được nỗi đau mất mát.

Trước đó, tại Bình Dương cũng xảy ra trường hợp cô gái lập bàn thờ cha trong khu cách ly khiến nhiều người đau lòng.

Cụ thể, sau khi trở về từ Nhật Bản, chị N. (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) được bố trí cách ly tập trung ở Tòa nhà cư xá Becamex thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Sáng 4/8, chị N. bất ngờ nhận được tin cha mình đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Chị N. xin được về nhà để chịu tang cha.

Tuy nhiên để tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ban điều hành khu cách ly đã giải thích cho chị N. hiểu, động viên chị gắng vượt qua đau thương, tiếp tục hoàn thành thời gian cách ly.

Đồng cảm với sự mất mát của cô gái, lực lượng chức năng đã bố trí một phòng riêng để lập bàn thờ tạm cho chị N. thắp nén hương cho cha.

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19: Đà Nẵng có thêm 4 ca, 2 cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19: Đà Nẵng có thêm 4 ca, 2 cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Chiều 18/8, Bộ Y tế đã công bố thêm nhiều ca mắc mới COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ An dịch Covid-19 cách ly tập trung

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 52 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 41 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 59 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản