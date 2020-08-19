Đồng cảm với sự mất mát của cô gái, chính quyền xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã lập bàn thờ trong khu cách ly để cô chịu tang mẹ.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh một cô gái lập bàn thờ trong khu cách ly ở Nghệ An để chịu tang mẹ. Do không thể có mặt ở tang lễ, cô đã cố gắng làm tròn đạo hiếu khiến ai nấy vô cùng xúc động.

Theo thông tin chia sẻ, chị Ngô Thanh Trà (20 tuổi, đang làm việc ở Đà Nẵng) nghe tin mẹ ở Nghệ An đột ngột qua đời đã vội vã bắt xe về quê chịu tang.

Khi biết tin, chính quyền xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã liên lạc khuyên cô gái ở lại Đà Nẵng do tình hình dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên Trà cho hay đã đi được nửa đường.

Tối 16/8, ngay khi cô gái về tới nhà, cán bộ xã đã đến nhà chia buồn và đưa cô đi cách ly tập trung.

Mẹ qua đời, cô gái lập bàn thờ trong khu cách ly để chịu tang - Ảnh: Zing

"Trà đã di chuyển trên 2 chuyến xe, từ Đà Nẵng về đường tránh TP. Vinh và bắt taxi về nhà. Cả 2 chuyến xe này đã khai báo y tế và làm thủ tục cần thiết.

Mất mát của cháu là rất lớn, nhưng đang trong thời gian cách ly, người đi về từ vùng dịch phải chấp hành đúng quy định", lãnh đạo UBND xã Thanh Lâm trao đổi với Zing.

Sáng 17/8, chính quyền xã đã giúp Trà mua hoa, trái cây, bánh kẹo, nến, hương… để lập bàn thờ mẹ cô trong khu cách ly, mong cô gái sớm vượt qua được nỗi đau mất mát.

Trước đó, tại Bình Dương cũng xảy ra trường hợp cô gái lập bàn thờ cha trong khu cách ly khiến nhiều người đau lòng.

Cụ thể, sau khi trở về từ Nhật Bản, chị N. (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) được bố trí cách ly tập trung ở Tòa nhà cư xá Becamex thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Sáng 4/8, chị N. bất ngờ nhận được tin cha mình đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Chị N. xin được về nhà để chịu tang cha.

Tuy nhiên để tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ban điều hành khu cách ly đã giải thích cho chị N. hiểu, động viên chị gắng vượt qua đau thương, tiếp tục hoàn thành thời gian cách ly.

Đồng cảm với sự mất mát của cô gái, lực lượng chức năng đã bố trí một phòng riêng để lập bàn thờ tạm cho chị N. thắp nén hương cho cha.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-the-chiu-tang-me-do-tro-ve-tu-da-nang-co-gai-lap-ban-tho-trong-khu-cach-ly-376810.html