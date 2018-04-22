Khách bị vướng tà áo dài vào xích xe, hành động của tài xế GrabBike khiến nhiều người thấy đời vẫn còn dễ thương

Tà áo dài vướng vào xích xe khiến nữ hành khách bị ngã xuống đường. Ngay lập tức, tài xế GrabBike đã cởi áo cho khách mặc còn mình thì cởi trần lái xe.

Suốt nhiều giờ qua, câu chuyện dễ thương về người tài xế cởi áo cho khách mang vì áo dài bị rách được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Bài viết được chia sẻ trên một trang Fanpage nổi tiếng trong cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin được chia sẻ, người phụ nữ mặc áo dài chẳng may tà áo bị quấn vào xích xe khiến chị ngã xuống đường. Để chị không phải khó xử, người tài xế đã nhanh chóng cởi áo của mình giúp khách che chắn.

Hành động của người tài xế đã nhận được không ít lời ca ngợi từ cư dân mạng đặc biệt là chị em phụ nữ. Nhiều người cho rằng, giữa xã hội xô bồ, chuyện cướp giật xảy ra mỗi ngày thì câu chuyện của người tài xế này khiến họ thấy đời vẫn còn dễ thương.

“Người khách này thật sự rất may mắn, nếu không được giúp đỡ của vị tài xế này thì chẳng biết cô ấy sẽ ra sao. Mình cũng là con gái nên hiểu, áo mắc vào xích xe thực sự là nỗi ám ảnh của chị em”, N.K chia sẻ.

“May mắn hôm nay là chủ nhật, trên đường không có quá nhiều người qua lại. Nếu không thực sự rất nguy hiểm”, L.O bình luận.

Dù nhiều giờ trôi qua, bức ảnh vẫn đang gây 'bão' trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

“Hóa ra giữa Sài Gòn ồn ào, xô bồ này vẫn còn người dễ thương như thế. Hành động của anh thật sự rất đáng mặt đàn ông”, T.T hết lời khen ngợi hành động nghĩa hiệp của người tài xế.

Hiện câu chuyện này vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Xôn xao câu chuyện thai phụ khóc nức nở khi bị tài xế GrabBike bắt đền 700.000 đồng vì lỡ để khăn quàng cổ quấn vào bánh xe máy Người phụ nữ mang bầu không may làm chiếc khăn cổ quấn vào bánh xe máy của tài xế GrabBike, bị người này té tát mắng chửi, bắt đền 700 nghìn để sửa chữa. Hành động của thanh niên này bị cộng đồng mạng kịch liệt lên án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khach-bi-vuong-ta-ao-dai-vao-xich-xe-hanh-dong-cua-tai-xe-grabbike-khien-nhieu-nguoi-thay-doi-van-con-de-thuong-279874.html