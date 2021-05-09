Một trường hợp bé gái 3 tuổi ở Tây Ninh bị chó cắn đến chảy máu đầu, rách thái dương khiến nhiều người bàng hoàng, lo lắng. Lời cảnh báo dành cho các bậc phụ huynh khi nhà có nuôi "thú cưng".

Vnexpress đưa tin về vụ một cháu bé 3 tuổi bị chó cắn rách thái dương ở Tây Ninh khiến nhiều người hốt hoảng. Cụ thể, khi đang chơi ở nhà bà ngoại, bé gái bị con chó cỏ nhà nuôi cắn chảy máu đầu và thái dương.

Trước đó, sáng ngày 7/5, khi đang chơi trong sân nhà bà Ngoại thì cháu bé bất ngờ bị con chó nhà lao đến cắn vào phần đầu khiến cho thái dương bị rách và chảy máu. Gia đình đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, trên người có nhiều vết thương chảy máu sau khi bị chó cắn và ngã.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, khâu vết thương dài 4 cm trên thái dương và dùng kháng sinh giảm đau, giảm sưng. Đồng thời, bé được tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine kháng dại. Hiện, tình trạng vết thương ổn định, bệnh nhi được xuất viện và tái khám định kỳ.

Các bác sĩ khâu phần thái dương bị rách cho cháu bé - Ảnh: Vnexpress

Các bác sĩ cho biết, tính từ giữa tháng 3 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh tiếp nhận trung bình mỗi ngày hai đến ba trường hợp chấn thương do chó cắn. Thông thường các bệnh nhân bị chó thả rông ngoài đường cắn vào buổi chiều tối, khi đi làm, đi học về. Người bệnh nhập viện với các vết thương ở tay, chân, vùng mặt... Đặc biệt có những vết thương ở những vị trí gây nguy hiểm tính mạng cho người bệnh, như cổ, đầu...

Để tránh các trường hợp bị chó cắn xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo: - Các gia đình có trẻ nhỏ, không để trẻ tiếp xúc với vật nuôi, chó mèo, đặc biệt là chó mới đẻ con, đang ăn, bị thương... - Nếu thả chó ra khỏi nơi nuôi nhốt, chó phải được rọ mõm, tiêm vaccine ngừa bệnh dại định kỳ. - Khi bị chó cắn cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch, sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%. Quan trọng nhất là đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, tiêm phòng dại kịp thời.

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