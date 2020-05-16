Trong lúc hỗn chiến kinh hoàng, nhóm thanh niên phát hiện anh L.Đ.Đ. bị chém đứt lìa cánh tay nên rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm thoi thóp một mình.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào 23 giờ 30 ngày 15/5, tại TP. Quy Nhơn (Bình Định).

Hình ảnh trong clip cho thấy, hàng chục người đang cầm mã tấu, kiếm tự chế lao vào chém nhau ngay giữa phố. Sau vụ hỗn chiến, một nam thanh niên nằm gục trên đường, tay bị chém. Lúc này, nhóm người trên cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo Người Lao Động, anh L.Đ.Đ (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn) nạn nhân trong vụ hỗn chiến nói trên đã tử vong vào lúc 0 giờ 15 phút cùng ngày khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thanh niên 27 tuổi bị chém đứt lìa cánh tay, nằm gục tại hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Nhận được tin báo, Công an TP. Quy Nhơn lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng tham gia vụ đâm chém trên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khuya 15/5, trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn (TP. Quy Nhơn) hai băng nhóm gồm hàng chục thanh niên địa phương đã xảy ra ẩu đả. Trong lúc đâm chém nhau bằng hung khí, nhóm thanh niên phát hiện anh L.Đ.Đ. bị chém đứt lìa cánh tay nên rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm thoi thóp một mình.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đang ráo riết truy tìm nhóm côn đồ gây ra vụ chém nhau kinh hoàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

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