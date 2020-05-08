Cặp vợ chồng bị chém thương vong ngay tại nhà: Hé lộ lời khai và quá khứ bất hảo của nghi phạm

Xã hội 08/05/2020 10:54

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng khiến cặp vợ chồng thương vong tại Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ.

Nhiều giờ qua, vụ án mạng kinh hoàng tại Hà Tĩnh khiến cặp vợ chồng thương vong khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Trao đổi với báo chí, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vẫn đang tạm giữ Nguyễn Doãn Vạn (53 tuổi, trú xã Đức Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi giết người

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Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Vạn là nghi phạm đâm chết vợ cũ và làm một người khác bị thương vào chiều 7/5. Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.B (54 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và vợ là bà T.T.L (52 tuổi, vợ ông B.).

Được biết, đối tượng bị bắt khi lẩn trốn ở thị trấn Nghèn, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 15km. Tại cơ quan công an, Vạn đã thừa nhận hành vi giết người và khai rõ nguyên nhân gây án. Theo thông tin trên Tổ quốc, Vạn khai từng sống như vợ chồng với bà L. Sau khi Vạn đi tù, bà L. đã kết hôn với người khác. Thời gian sau đó, Vạn thấy vợ chồng bà L. sống không có tình nghĩa, bội bạc với mình. Bên cạnh đó, khi Vạn gọi điện thoại thì bị vợ cũ thách thức nên cảm thấy bị xúc phạm, tìm đến sát hại vợ chồng bà L.

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Nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, nghi phạm từng có tiền án về tội đánh bạc, trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 30/4 vừa qua. Trong khi đó, 2 nạn nhân chỉ vừa kết hôn khoảng 2 năm nay. 

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 13 giờ ngày 7/5, Vạn tìm đến nhà vợ chồng bà L. nói chuyện với ông B. Trong lúc ngồi uống nước, phát hiện bà L. đi ra, Vạn liền lao tới dùng con dao đã chuẩn bị sẵn đâm vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vợ bị thương, ông B. đã lao đến khống chế Vạn. Trong lúc giằng co, ông B. bị thương nặng. 

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Hung khí Vạn dùng để sát hại vợ cũ - Ảnh: Internet

Sau khi gây án, Vạn đã điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Vợ chồng ông B. đã được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà L. đã tử vong sau đó. Ông B. đang được cấp cứu trong bệnh viện. 

2 vợ chồng già bị người đàn ông vào tận nhà truy sát lúc giữa trưa

2 vợ chồng già bị người đàn ông vào tận nhà truy sát lúc giữa trưa

Giữa trưa, 2 vợ chồng bà Lài đang ở trong nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông cầm hung khí lao vào nhà đâm chém khiến 2 nạn nhân thương vong.

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Từ khóa:   Hà Tĩnh hành vi giết người án mạng nghiêm trọng

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