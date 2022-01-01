Hơn '130.000 tấn' thanh long tắc đầu ra, hàng loạt thương lái 'bỏ chạy'

Khó tiêu thụ

Dẫn tin từ Thanh Niên, vào ngày hôm qua 31/12, tại diễn đàn kết nối tiêu thụ trực tuyến do Bộ NN-PTNT tổ chức bà Đinh Thị Thu, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: Tính đến cuối ngày 30.12, lượng xe chở hàng làm thủ tục xuất khẩu tại các cửa khẩu của tỉnh hiện nay chỉ dưới 100 xe/ngày/cửa khẩu, đa số là sản phẩm khô, rất ít hoa quả tươi.

Hiện nay tổng số lượng xe tạu Lạng Sơn vào gần 2.900 xe, vào cuối ngày 29/12 có giảm nhưng cũng khống đáng kể. Bởi thời gian chờ quá lâu nên đã phải quay đầu. Trong khi đó, thị trường Trung QUốc lại thông báo ngừng nhập khẩu các mặt hàng thanh long, tất cả các xe dều phải quay đầu ước tính gần 10.000 tấn thanh long.