Hơn '130.000 tấn' thanh long tắc đầu ra, hàng loạt thương lái 'bỏ chạy'

Xã hội 01/01/2022 14:53

Thời gian gần đây thị trường Trung Quốc đóng cửa, bài toán khó cho thương lái và nông dân khi 10.000 tấn thanh long từ cửa khẩu phía Bắc “quay đầu” về nội địa và hơn 130.000 tấn thanh long đang sắp vào mùa thu hoạch.

Khó tiêu thụ 

Dẫn tin từ Thanh Niên, vào ngày hôm qua 31/12, tại diễn đàn kết nối tiêu thụ trực tuyến do Bộ NN-PTNT tổ chức bà Đinh Thị Thu, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: Tính đến cuối ngày 30.12, lượng xe chở hàng làm thủ tục xuất khẩu tại các cửa khẩu của tỉnh hiện nay chỉ dưới 100 xe/ngày/cửa khẩu, đa số là sản phẩm khô, rất ít hoa quả tươi.

Hiện nay tổng số lượng xe tạu Lạng Sơn vào gần 2.900 xe, vào cuối ngày 29/12 có giảm nhưng cũng khống đáng kể. Bởi thời gian chờ quá lâu nên đã phải quay đầu. Trong khi đó, thị trường Trung QUốc lại thông báo ngừng nhập khẩu các mặt hàng thanh long, tất cả các xe dều phải quay đầu ước tính gần 10.000 tấn thanh long.

Hiện tại chỉ trong chờ vào thị trường nội địa để giải quyết một bài toán này, chính vì sản lượng thanh long rộ nhanh một cách đồng loạt dự kiến gấp 10 lần như thế trong vòng 2 tháng. Không chỉ tạo áp lực cho bà con nông dân, thương lái mà chính quyền địa phương cũng "Đứng ngồi không yên".

Hơn '130.000 tấn' thanh long tắc đầu ra, hàng loạt thương lái 'bỏ chạy' - Ảnh 1
Lượng thanh long thu hoạch nhưng chưa có đầu ra. Ảnh: Internet

Trông chờ vào thị trường thị trường nội địa

Hơn '130.000 tấn' thanh long tắc đầu ra, hàng loạt thương lái 'bỏ chạy' - Ảnh 2
 Ngập tràn bài giải cứu thanh long trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Hơn '130.000 tấn' thanh long tắc đầu ra, hàng loạt thương lái 'bỏ chạy' - Ảnh 3

 

Hơn '130.000 tấn' thanh long tắc đầu ra, hàng loạt thương lái 'bỏ chạy' - Ảnh 4

Chỉ cần tìm từ khóa "Giải cứu thanh long" bạn sẽ bắt gặp hàng loạt bài từ các trang cá nhân đến các trang bán hàng đều đồng loạt hiển thị. Câu chuyện trái thanh long lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc không phải xảy ra mới đây. Nhưng năm nay tình hình đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến người nông dân nặng nề hơn.Hiện tại, đây là một bài toán khó cho thị trường trái cây nội địa chỉ trong chờ vào các siêu thị và nhiều đơn vị phân phối kết nối để tiêu thụ. 

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