Học sinh tiểu học viết văn tả chó 'hay bỏ nhà theo trai, bị la xong còn liếc háy mẹ em' khiến dân tình cười ngất

Câu chuyện đáng yêu của cô bé tiểu học khiến dân mạng vô cùng thích thú. Bài viết của em được mọi người chia sẻ không ngừng.

Nhiều giờ qua, dân mạng liên tục chia sẻ câu chuyện đáng yêu của một cô bé tiểu học. Theo đó, khi được yêu cầu miêu tả về con vật yêu thích, em đã kể về nàng chó đáng yêu nhà mình. Ngoài việc miêu tả đặc điểm hình thể, cô bé còn kể lại việc bé Vàng nhà mình thường xuyên “bỏ nhà theo trai”, ham chơi, hay liếc háy mẹ vì bị la.

Nguyên văn bài viết gây bão mạng xã hội của cô bé tiểu học được mọi người rần rần chia sẻ:

Câu chuyện dễ thương của học sinh tiểu học gây xôn xao MXH - Ảnh: Internet

" Em thích nhất là con chó.

Em thích chó bởi vì chó là loài động vật thân thiện với con người và chó có thể giữ nhà khi chủ đi vắng. Và khi có ăn trộm, chó sẽ sủa. Chó của em có bộ lông màu vàng đậm, bốn chân rất dài còn cái đuôi thì ve vẩy chỗ này chỗ kia. Còn cái đầu thì nhỏ xinh, chó của em có đặc điểm là không ăn xương chuột, xương nhái, xương ếch. Chó của em có đặc điểm nữa là rất thích ăn kem, ăn dưa hấu, khoai lang với kẹo.

Chó của em có bộ lông màu vàng nên cha của em đặt tên cho chó là 'Vàng'. Chó Vàng của em hồi đó chị hai em đi học về, chó Vàng lại ôm chân chị hai em và rất ham chơi.

Chú chó Vàng thường xuyên 'bỏ nhà theo trai', bị la còn giận, liếc háy mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Có lúc chó của em bỏ nhà đi theo trai rồi bữa thứ hai chó của em về nhà, mẹ em la quá nhiều. Mẹ em la xong chó của em giận hờn mẹ em, không thèm nhìn mẹ em luôn rồi còn háy và liếc mẹ em nữa. Em rất thương chó của em và thương rất nhiều. Chó của em nhìn vậy thôi nhưng rất đáng yêu. Chị thương Vàng”.

Hiện tại, mặc dù chưa có thông tin gì thêm về chủ nhân của bài viết này nhưng câu chuyện dễ thương vẫn đang được dân mạng chia sẻ không ngừng, đăng trên khắp các diễn đàn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-sinh-tieu-hoc-viet-van-ta-cho-hay-bo-nha-theo-trai-bi-la-xong-con-liec-hay-me-em-khien-dan-tinh-cuoi-ngat-369598.html