HLV Park Hang-seo trao tặng hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng cho người nghèo và bóng đá Việt

Xã hội 16/12/2018 13:02

Sau chiến thắng giành cúp vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo được trao hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng. Tuy nhiên, chiến lược gia Hàn Quốc đã dành tặng số tiền này cho người nghèo và bóng đá Việt.

Sáng nay (16/12), trong sự kiện 15 năm công bố điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và kỷ niệm 15 năm Thaco - Chu Lai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng và tri ân tới HLV Park Hang-seo sau thành tích vô địch AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo trao tặng hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng cho người nghèo và bóng đá Việt - Ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng huấn luyện viên Park Hang-seo - Ảnh: Zing

Tại đây, Chủ tịch tập đoàn Thaco, ông Trần Bá Dương tặng đội tuyển bóng đá quốc gia 2 tỷ và tặng riêng 100.000 USD cho HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định dành tặng số tiền này cho người nghèo, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt.

Huấn luyện viên Park cũng gửi lời cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch tập đoàn HAGL vì đã mời ông huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Kể từ năm 2008 đến nay đội tuyển Việt Nam mới lại được nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup - giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Với chiến thắng 1-0 trên SVĐ Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch khi thắng chung cuộc Malaysia 3-2 sau 2 lượt trận đi và về.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam đã không để thua bất cứ trận đấu nào trong suốt mùa giải. HLV Park và học trò đã trải qua 8 trận, trong đó có 6 chiến thắng và 2 hòa.

Tới đây, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi, sau đó quay lại Việt Nam vào ngày 20/12 để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019 vào tháng 1 năm sau. 

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Ngày hôm nay 16/12, các thành viên ĐT Việt Nam sẽ được về đoàn tụ với gia đình.

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