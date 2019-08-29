Hình ảnh đau lòng: Cụ ông 75 tuổi ngất xỉu cạnh thi thể vợ bị xe chở gạch đè tử vong

Xã hội 29/08/2019 15:37

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng nay tại Quảng Ninh khiến cụ bà 71 tuổi tử vong, chồng nạn nhân ngất xỉu cạnh thi thể.

Vào khoảng 7 giờ 55 phút sáng nay (29/8), tại km75, quốc lộ 18 đoạn qua phường Đông Phương, TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai vợ chồng thương vong. Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông này là bà Lương Thị Chiến (71 tuổi) và ông Phạm Văn Cầm (75 tuổi, trú tại Lạc Thanh, phường Yên Thanh, TP. Uông Bí). 

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Vụ tai nạn thương tâm khiến vợ chồng ông Cầm thương vong - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, xe chở gạch do tài xế tên Chiến điều khiển chạy đến cổng chợ Phương Đông (phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh) thì mất lái, lật đè lên xe máy di chuyển cùng chiều. 

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Người chồng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến số gạch trên xe đổ ra đường, đè lên người hai vợ chồng ông Cầm. Hậu quả, bà Chiến tử vong tại chỗ, ông Cầm bị thương nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp cùng người dân đưa ông Cầm đi cấp cứu đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông khiến người bàng hoàng, xót xa.

Chồng khóc ngất bên thi thể vợ bị tai nạn giao thông

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng 10/7, trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Thời điểm trên, chị Thào Thị BLà (sinh năm 1989, trú bản Sau Cày, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bị xe tải do tài xế Phạm Văn Lượng (sinh năm 1996, trú tại xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) điều khiển tông trúng dẫn đến tử vong. 

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Người chồng khóc ngất bên thi thể vợ bị xe tông khi qua đường - Ảnh: Internet

Được biết khi xảy ra tai nạn, chị BLà băng qua đường sau khi tan việc ca đêm. Nhận được tin vợ tử vong, chồng nạn nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh người chồng khóc ngất bên thi thể vợ, mọi người không khỏi xót xa.

Hình ảnh đau lòng: Người thân khóc ngất bên thi thể cụ ông 74 tuổi bị xe tải cán tử vong

Hình ảnh đau lòng: Người thân khóc ngất bên thi thể cụ ông 74 tuổi bị xe tải cán tử vong

Nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng nay tại Đà Nẵng là cụ ông 74 tuổi. Chứng kiến cảnh người nhà gào khóc thảm thiết bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều xót xa.

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