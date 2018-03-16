Được biết, trong thời gian vợ nghỉ sinh, người chồng không chỉ có nhân tình bên ngoài mà còn thuê phòng sống chung. Tức giận, người vợ cùng mẹ chồng đến tận nơi đánh ghen, trừng trị cô bồ nhí.

Vụ việc mẹ chồng cùng con dâu đi đánh ghen , xát ớt vùng kín nhân tình của con trai chưa kịp lắng xuống thì hôm qua (15/3), dân mạng lại tiếp tục xôn xao với đoạn livestream ghi lại toàn cảnh một vụ đánh ghen khác kéo dài gần 4 giờ đồng hồ.

Theo lời kể của người vợ, hai người kia đã qua lại với nhau suốt 1 năm trời. Sau khi về sống chung với nhau, "tiểu tam" còn chụp hình đăng lên Facebook khiến người vợ vô cùng tức giận. Chưa hết, người chồng về nhà hết chửi bới lại đánh đập người vợ chỉ mới sinh con được vài ngày.

Hình ảnh trong đoạn livestream cho thấy người vợ không chỉ mắng chửi mà còn dùng kéo cắt trụi tóc của kẻ thứ ba.

Cô gái bị mẹ và vợ nhân tình cắt tóc, đốt sạch quần áo - Ảnh: Internet

“Cháu đẻ nửa tháng ông ấy đánh đập cháu, nói cháu mất dạy thế này thế kia rồi đi ngoại tình”, người vợ đau khổ kể lại với những người có mặt tại hiện trường.

Xấu hổ vì bị vợ “bóc phốt” trước mặt nhiều người, anh chồng lên tiếng mắng chửi vợ: “Câm mồm đi! thôi, không người ta cười vào mặt cho”.

Trong khi đó, bà mẹ chồng không chỉ mắng nhiếc mà còn mang hết quần áo của cô gái kia đem đốt. Bà tức giận nói: “Mày ra khỏi đây đi, tao còn bắt gặp thì đừng trách. Quần áo mày tao đốt ở ngã 3 rồi. Bây giờ mày muốn thế nào. Mày nói đi mày moi của con tao bao nhiêu tiền thì mày trả cho cháu tao để có tiền uống sữa, đấy mày nói đi. 3 tháng nay con cháu tao vì mày mà không có một đồng tiền mua sữa. Tao đã khổ một đời người rồi, giờ tao còn phải nuôi cháu như thế này à. Mày nói đi không thì tao không tha mày đâu”.

Thấy người yêu bị đánh, anh chồng lên tiếng giải thích: “Con nói dối với nó là con bỏ vợ rồi, mọi người không biết thì đừng nói nhiều”.

Nhìn thấy cô gái kia bị đánh đập quá nhiều, mọi người xung quanh liền can ngăn. Vợ chồng chủ nhà trọ cũng khuyên gia đình nên về nhà giải quyết mọi việc.

Vụ việc đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi ngoại tình của người chồng. Bên cạnh đó một số người lại đồng cảm với "tiểu tam" vì bị anh này lừa dối.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin cho độc giả.