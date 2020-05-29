Hé lộ nhan sắc của mẹ đơn thân từng khóc trên livestream vì bị mắng ‘xấu xúc phạm người nhìn’ sau 2 năm ‘đập mặt xây lại’

Bị miệt thị vì ngoại hình xấu xí, bà mẹ đơn thân Duyên Phạm đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi cuộc đời. Sau 2 năm, nhan sắc của chị hiện ra sao?

Vào tháng 8/2018, Facebook dậy sóng với câu chuyện bà mẹ đơn thân bật khóc vì bị miệt thị khi livestream bán hàng. Được biết, người phụ nữ này là chị Duyên Phạm. Từ nhỏ đến lớn, chị đã bị mọi người kỳ thị vì gương mặt của mình. Đến khi lấy chồng, chị Duyên lại tiếp tục bị coi thường, sau đó phải ly hôn khi con mới 5 tháng tuổi.

Chị Duyên bị mọi người xúc phạm vì có khuôn mặt kém xinh - Ảnh: Internet Vì thiếu nhan sắc, chị Duyên găp nhiều trắc trở trong cuộc sống và công việc - Ảnh: Internet Ly hôn xong, không tìm được việc làm nên chị Duyên thuê một căn phòng nhỏ livestream bán hàng online. Tuy nhiên, khi chị xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người chửi bới, miệt thị nặng nề cho rằng chị “xấu xúc phạm người nhìn”. Không dừng lại ở đó, ngay cả con trai của chị cũng bị nhiều người chê bai. Thời điểm đó, thông tin về cuộc sống của chị Duyên là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hoàn cảnh của chị đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhờ sự giúp đỡ của một chương trình truyền hình, chị Duyên đã có cơ hội phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi cuộc đời. Trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn, chị Duyên gần như thay đổi toàn bộ khuôn mặt: Gọt xương hàm, dịch chuyển hàm hô, nâng mũi, tiêm mỡ má, độn thái dương, cắt mắt hai mí.

Cuộc đời người mẹ đơn thân này đã thay đổi hoàn toàn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet Khuôn mặt hậu thẩm mỹ của chị Duyên khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Nhờ đó, cuộc sống của chị cũng thay đổi rất nhiều. Sau đại phẫu, chị Duyên vẫn duy trì bán hàng online để chăm lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Sau 2 năm phẫu thuật, khuôn mặt của chị Duyên được cho là không được tự nhiên, có phần già nua - Ảnh: Internet Những tưởng sau khi tân trang nhan sắc, chị Duyên sẽ được nhiều người ủng hộ hơn. Tuy nhiên, sau 2 năm phẫu thuật, nhiều người nhận xét khuôn mặt của chị có vẻ thiếu tự nhiên, già hơn so với tuổi thật. Bên cạnh đó, những bài viết chị chia sẻ trên mạng xã hội có phần sắc sảo, không được thân thiện khiến nhiều người mất thiện cảm. Chính vì vậy, ở thời điểm hiện tại, số lượng người quan tâm, ủng hộ bà mẹ đơn thân này không còn nhiều như lúc ban đầu.

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